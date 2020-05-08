Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 15 Haziran'da final sınavlarını yapacağı kesinleşti. Bunun üzerine ülkenin dört bir yanından binlerce öğrencinin Manisa'ya dönmesinin hayati risk taşıdığını düşünen Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, instagramda, CBUOT (Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Topluluğu) hesabı üzerinden tartışmalarını sürdürürken aynı zamanda bir imza kampanyası başlatarak final sınavlarının final ödevlerine dönüştürülmesini talep ettiler.

“OKULDA YAPILMASI YERİNE ÖDEVLE NOT TAYİN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Öğrencilerin başlattıkları imza kampanyasında ise, "Okulumuz tarafından açıklanan güncel akademik takvimin benzerinin daha önce birçok üniversite tarafından ilan edildiğini; fakat daha sonrasında yaşanılan salgın pandemisinin önüne geçilememesi sebebiyle alınan kararların değişikliğine gidilmiştir. Okulumuzda belirtilen tarihlerde yapılacak final sınavlarına Türkiye'nin her yerinden öğrencilerin gelmeye mecbur bırakılması başta olmak üzere anne baba ve diğer aile büyüklerimizi korkutmaktadır. Üstelik böyle bir planda ilerlendiği takdirde herhangi bir olumsuz sağlık sorununda sorumluluğun kim tarafından üstlenileceği de meçhuldür. Bizlerde bu durumda birçok devlet üniversitesinde alınan kararlar gibi final sınavlarımızın okulda yapılmak yerine tıpkı vize sınavlarındaki gibi ödevle not tayin edilmesi kanaatindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Bazı bölümler, dekanlığa dilekçe yazarak online sınav, bitirme ödevi, final ödevi gibi uzaktan eğitim taleplerini iletirken 11 Mayıs pazartesi günü Prof. Dr. Rektör Ahmet Ataç tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılacağı biliniyor.

İmza kampanyası linkine buradan ulaşabilirsiniz. (Manisa/EVRENSEL)

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