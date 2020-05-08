08 Mayıs 2020 14:41

Emek Partisi: Salgının da krizin de faturasını patronlar ödesin

Emek Partisi Adana İl Örgütü doların yükselmesi ve tüketim ürünlerine gelen zamlarla işçilerin daha da yoksullaştığını belirterek mücadale çağrısı yaptı.

PTT önünde bekleyenler

Esenyurt'ta PTT önünde bekleyen yurttaşlar | Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA EKONOMİ
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    Emek Partisi Adana İl Örgütü bugüne kadar alınan salgın önlemeleri ve 2018 yılı Ağustos ayında 7,24 lira seviyelerini gördükten sonra 7,26 lira ile rekor kıran doların artışını değerlendiren bir yazılı açıklama yaptı.

    Dışa bağımlılığın, koronavirüsün etkileri ve dolar karşısında TL’nin hızla değer kaybetmesinin işçi ve emekçilerin alım gücünü de düşür düğüne dikkat çekilen açıklamada işçilerin fonda biriken parası patronlara dağıtılırken işçilere yoksulluk ve zamların reva görüldüğü belirtilerek işçilere krizin faturasını ödememek için birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

    Yapılan açıklamada “Türk lirası hızla değer kaybetmeye devam ederken temel tüketim maddelerine ise zam eksik olmuyor. Doların yükselmesi ile cebine giren paranın değeri azalan emekçiler, yaşanan salgın ve ekonomik krizden dolayı daha fazla yoksullaşmanın, açlığın pençesine itiliyor. Doların TL karşısında uçuşa geçmesi, akaryakıt, doğal gaz, elektrik, su, ulaşım, konut, ekmek, et, tahıl fiyatları, kiralar, eğitim, sağlık, eğlence gibi iğneden ipliğe işçilerin, emekçilerin tükettiği bütün malların fiyatlarının daha pahalıya gelmesi demektir. Kısacası dolar; işçileri, emekçileri, halkı etkileyerek ve daha da yoksullaştırarak yükselmektedir” ifadelerine yer verildi.

    PATRONLARA MİLYARLARCA LİRA DESTEK, HALKA FATURA!

    Açıklanan paketler, alınan önlemler ve öngörülen normalleşme takviminden görünen hükümetin tek kaygısının korona salgınından etkilenen patronların bu süreci en az zarar ile atlatmaları olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar belirtildi:

    “Açıklanan paketler ile patronlara milyarlarca lira destek veriliyor. 200 milyar TL ekonomik istikrar paketinin sadece yüzde 2,2'si emekçiler için kullanıldı. Alınan önlemler ile emekçilerin sağlığı değil, patronların çarkları dönsün isteniyor! Salgın sürecinde halkın en temel ihtiyaçları olan elektrik, su ve doğalgaz faturasını bile karşılamaya yanaşmadılar, halka ücretsiz maske ulaştırılması dahi becerilemiyor”

    Salgından önceki kriz döneminde olduğu gibi patronlara dağıtılan milyarların işsizlik sigortası fonundan karşılandığına dikkat çeken Emek Partisi, “Oysaki o fon işçinin ihtiyat akçesidir. İşsiz kalan işçinin tutunacağı daldır. Elbette sadece salgın sürecinde değil salgın sonrasında da hükümet, faturayı halka yıkmanın planlarını yapıyor. Daha şimdiden gıda malzemelerinden benzine, elektronik eşyalardan konut kiralarına kadar birçok zam yapıldı. Artan dolar ve enflasyon oranları ile birlikte hayatımız daha zorlaşacaktır”

    Krizin faturasının halka değil patronlara ödetilmesini isteyen Emek Partisi Adana İl Örgütü “Krizin faturasını ödememek için birleşip mücadele edelim. İnsanca yaşama ve çalışma koşulları için örgütlenelim” diyerek şu talepleri dile getirdi;

    •     Sermayedarlara, dolar zenginlerine servet vergisi getirilsin
    •     Sağlık ve hijyen malzemeleri halka ücretsiz ulaştırılsın
    •     Herhangi bir gelir girmeyen her eve, en az asgari ücret üzerinden ödeme yapılsın
    •     Ücretli izin uygulansın, yaygın test yapılsın
    •     İşten atma, ücretsiz izin uygulaması yasaklansın

    (Adana/EVRENSEL)

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