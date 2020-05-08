Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 48. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Çiğli Belediyesi önünde fiziki mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan açıklamada konuşan İlçe Başkanı Zöhre Dalkıran “Korona salgını tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Emperyalistler ise tüm zorbalığıyla dünya halklarına zulüm, gözyaşı ve ölüm getirmeye devam ediyor” dedi. İşçi sınıfının yarattıklarının tüm insanlığa yetecek boyutta olduğunu belirten Dalkıran, “48 yıl önce emperyalist sisteme ve Türkiye’deki yerli işbirlikçilerine karşı mücadele ettiği için idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın mücadelesi daha da anlam kazanıyor” diye konuştu.

“DENİZLERİ ANMAK İSTEKLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTAN GEÇİYOR”

Erdoğan iktidarının pandemi koşullarını fırsat bilerek ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çektiğini dile getiren Dalkıran, “Türkiye halkları ölüme sürükleniyor. Denizlerin ‘tam bağımsız Türkiye’ şiarı en acil mücadele görevlerinden birini oluşturuyor” dedi. Her kesimden Türkiye gençliğinin gelecek kaygısının tırmandığını söyleyen Dalkıran “İşçi gençlerin sokağa çıkma yasağına rağmen muaf tutularak çalıştırıldığına ve salgını fırsat bilen patronların sömürüyü daha da arttırdığına dikkat çekti. Dalkıran son olarak “Denizleri anmak, umutsuzluğa kapılmadan, hiçbir koşula baş eğmeden kendi istek ve özlemlerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Tüm Türkiye gençliğini kendi geleceğimiz için Denizlerin mücadelesini sahiplenmeye, örgütlü birlikteliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz! Yaşasın devrim ve sosyalizm!” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

Denizler Ankara'da mezarları başında anıldı