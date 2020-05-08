08 Mayıs 2020 14:14
ABD’nin Patriot bataryalarını Suudi Arabistan’dan çekeceği iddia edildi
Washington yönetimi, Suudi Arabistan’daki 4 Patriot hava savunma sistemi ve birliklerinin bir kısmını ülkeden geri çekeceğini söyledi.
Fotoğraf: ABD Federal Hükümeti
ABD’li yetkililer, Patriot bataryalarının ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 savaş uçağı filosunun Suudi Arabistan’dan ayrıldığını ifade etti. ABD medyasından Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, ABD donanmasının Basra Körfezi’ndeki ‘askeri’ varlığını da azaltmayı hedeflediğini belirtti. Konuya ilişkin Pentagon’dan henüz bir açıklama yapılmadı.
ANA NEDEN PETROL İDDİASI
ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik patriot hamlesinin nedenleri arasında, petroldeki kriz olduğu ileri sürüldü. (DHA)
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