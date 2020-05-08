HDP Sözcüsü Ebru Günay, 2020 yılı bütçesinin yeniden ele alınmasını önerdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, HDP Yerel Yönetimler Merkezi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günay, salgınla mücadele eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını güvenceye almak için 2020 yılı bütçesinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade ederek, buna ilişkin önerilerde bulundu.

Günay, Türkiye'de ağır ekonomik tablonun yarattığı tahribatı onarmak için Meclis acilen adım atması gerektiğini söyledi. Önerilerini şöyle sıraladı:

“İçişleri Bakanlığına ayrılan bütçenin bir kısmının İşsizlik Fonu’na aktarılarak, başta geliri olmayan kadınlar olmak üzere aylık 2 bin 500 TL doğrudan gelir desteği sağlanması,

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bir kısmı ile işyeri kapatılan esnaflara 6 ay boyunca ayda 2 bin 500 TL doğrudan gelir desteği sağlanması,

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin bir kısmı ile çiftçi borçları ve desteklerinin ödenmesi,

Yandaş vakıflara ve derneklere ayrılan kaynakların tamamının gençlerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için harcanması,

Yandaş şirketlere aktarılan transfer ödemelerinin durdurulması, elde edilen kaynakla elektrik, doğal gaz, su ve internetin ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olması,

Yandaş şirketlere yapılan garanti ödemelerin durdurularak elde edilen kaynağın bütün sağlık hizmetlerinin ücretsiz kılınması için harcanması,

Kamuda lüks araç ve uçak saltanatına son verilip en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL yapılması."

Günay, “Peki, nereden gelecek bu kaynak? Bütçedeki değişiklikler ile oluşacak 200 milyar TL tasarruf sağlanacak. Barış sürecinin devam ettiği 2004 yılında güvenlik bütçesi toplamı 50 milyar TL idi. 2020 yılında ise bu bütçe 200 milyar TL oldu. İçeride dışarıda barış yoluna devam etseydik 100 milyar lira ile güvenlik sağlanacaktı.

İkincisi bütçeden 70 milyar TL yandaş şirketlere, köprü otoyol projelerine garanti ödemeleri ve transferler adı altında aktarılıyor. Bu ödemeler bu olağanüstü dönemde durdurulmalı. Cumhurbaşkanlığı ve yan kuruluşlarına 40 milyar TL harcanıyor. Bunun 30 milyarının kesilmesini öneriyoruz. Bu bütçeler kesildiğinde vatandaşın mağduriyeti giderilecektir” dedi.

MECLİS’İN KAPALI OLMASI

Salgının yayılmasına rağmen, hükümetin “pandemide normalleşme süreci” adı altında kararlar almaya başladığını ve bu doğrultuda alışveriş merkezlerinin açılacağını kaydeden Günay, “Toplum sağlığını esas almayan, sermaye odaklı yürütülen bir pandemi ile mücadele süreci yaşıyoruz. Muhalefetin, toplumsal kesimlerin, bilim insanlarının önerileri dikkate alınmıyor. AVM'ler açılıyor ama Meclis kapalı. Meclis neden kapalı? Bunun bir izahı var mı? Böyle bir süreçte Meclis kapalı tutulmamalı. Meclis kapalı tutulduğu her gün hayatını kaybedenlerin vebali omuzlarımıza yüklenmektedir. Meclis bir an önce açılmalı, tek gündemi de salgın ve salgının olumsuz etkilerini azaltmak olmalıdır. Salgınla mücadele gündemiyle Meclis hemen toplanmalıdır” ifadesinde bulundu. (Diyarbakır/MA)

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