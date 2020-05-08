İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisan ayında 19,1’e geriledi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisan ayında 19,1’e geriledi.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ekonomik aktivitelerinde sert küçülmeler yaşandı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin nisan 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisan ayında üst üste ikinci ay rekor düşük seviyede gerçekleşti.

Mart’ta 35,7 olarak ölçülen endeks, Nisan'da 19,1’e düşerek ihracat ikliminin bir önceki aya göre çok daha fazla bozulduğuna işaret etti.

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