Arnavutköy'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de yolda yürüyen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettikleri iddia edilen 3 kişi, mahalle esnafı tarafından yakalanarak bir barakaya kapatıldı; olay yerine gelen polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin bulunduğu otomobil, marketten dönerek evine doğru giden 13 yaşındaki kız çocuğunun yanında durdu. Kız çocuğu, 3 şüpheli tarafından zorla arabaya bindirilmeye çalışılarak taciz edildi. Kızın çığlık atarak sesini duyurmaya çalışması sonucu araçtakiler kaçmaya çalıştı ancak mahalle sakinleri ve esnaf şüphelileri yakaladı.

Mahalleliler 3 kişiyi darp ederek bir oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitlediler. Olay yerine çağrılan polis aralarında 18 yaşının altında biri de olan 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçırılmaya çalışılan ve taciz edilen çocuğun ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Baba Ferhat Ö. "Kızımı bir arabaya zorla koyup kaçırmaya çalışmışlar. Camdan kızıma ulaşıp arabaya çekmeye çalışmışlar. Sağ olsun mahalle esnafımız hemen koşmuş ve yardım etmişler kızıma. Karakola gittik şikayetçi olduk. Adaletin en yüksek cezayı vermesini istiyoruz bu kişilere. Çünkü kızımın şuan psikolojisi oldukça bozuk ve çok korkmuş durumda" dedi. (İstanbul/DHA)