Kocaeli'de Erdoğan’ın hediyesinin öğretmenlere dağıttırılması Meclise taşındı

İzmit'te görev yapan öğretmenlere WhatsApp üzerinden gönderilen mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "hediyelerin" dağıtımını yapmaları istenmesi Meclise taşındı.

İzmit'te yaşananlara dair HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplandırması talebiyle soru önergesi verdi.

Gergerlioğlu, İzmit'te okul yöneticilerinin Cumhurbaşkanı’nın kolonya ve maske içeren paketleri, öğretmelerin dağıtacağı yönünde mesajlar gönderdiğini hatırlattı. Okul yöneticilerinin söz konusu görevlendirmelerin İzmit Kaymakamlığı tarafından yapıldığının mesajda ifade edildiğini belirtti.

Yapılmak istenenin siyasi propagandaya dönüştürüldüğünü ifade eden Gergerlioğlu, "Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Kaymakamlığın görevlendirmelerin 'Gönüllülük Esasına' dayalı olduğunu izah etmeye çalışsa da mesajda belirtilen ifadeler ve kesin tabirler bunun keyfi olarak yapılmak istendiği ve siyasi propaganda aracına dönüştürüldüğü apaçık ortadadır" dedi.

Gergerlioğlu'nun Bakan Selçuk'un cevaplanmasını istediği sorular şöyle:

Böyle bir hizmet için neden Öğretmenler tercih edilmiştir? Kolonya-maske dağıtmak ve öğretmenlik mesleği arasındaki ilişki nedir?

Kaymakamlığın görevlendirmesi Valiliğin bilgisi ve bağlantılı olarak da ilgili bakanlıkların talimatı dahilinde midir?

Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olduğu akılda tutulursa bu uygulamayla Öğretmenlerin siyaset yapmama yasağının ihlal edildiği iddiası doğru mudur?

Tepkiler üzerine görevlendirmenin “gönüllülük esasına” dönüştürüldüğü iddiası doğru mudur?

Gönüllülük esası şeklinde bir görevlendirmede görev almak istemeyen öğretmenlerin fişlenebilecekleri iddiası doğru mudur?

Bu tarz görevlendirmeler Bakanlığınız tarafından Türkiye’nin başka illerinde de uygulanmakta mıdır? Eğer başka yerlerde de böyle uygulamalar varsa hangi başka illerde yapılmaktadır?

NE OLMUŞTU?

İzmit’te öğretmenlere gönderilen mesajla, 65 yaş üstü vatandaşa üzerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu poşet içinde maske ve kolonya dağıtma görevi verilmişti.

Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen'in tepki gösterdiği uygulama için daha sonra İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir açıklama yaptı. Cinbir, ilk karardan geri adım atarak “Öğretmenler gönüllülük esasına göre görev alacaktır” demişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Cinbir, “İzmit İlçesinde 65 ve üstü yaşındaki 34099 vatandaşımıza; 7 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kısa süre içinde maske ve kolonyaları Vefa Sosyal Destek Grubu organizesiyle ulaştırılacaktır. Öğretmenlerimiz de bu dağıtım işinde gönüllülük esasına göre görev alacaktır” ifadelerini kullanmıştı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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