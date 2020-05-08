İbrahim Gökçek için yapılmak istenen töreni polis engelledi

Ölüm orucunu 323’üncü günde sonlandıran ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in naaşının memleketi Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen tören engellendi. Cenaze törenine yapılan müdahalede gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı.

Hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’in naaşı dün Gazi Cemevine getirildi. Cenazenin Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi polis ablukasına alındı.

Mezopotamya Ajansının haberine göre, Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle Cemevi’nin etrafı polis tarafından sarıldı. Cemevinin her iki girişine TOMA konumlandırılırken, çevredeki yollar polisler tarafından tutuldu. Giriş ve çıkışları kapatılan cemevine sabahın erken saatlerinde gelen küçük bir grubun ve basın mensuplarının dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

Cemevine gelen İbrahim Gökçek'in anne ve babasına polisin girişte GBT yapmak istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Tepkiler üzerine Gökçek’in anne ve babası GBT yapılmadan cemevine geçti.

Cemevi’nde bekleyenler polisin bu tutumunu attıkları sloganlar ve söyledikleri marşlarla protesto etti.

PLASTİK MERMİ VE GAZ BOMBALARI İLE MÜDAHALE

Mahalle aralarında toplanıp cemevine girmek isteyenlere polis müdahale etti. Plastik mermi ve gaz bombaları atan polis, aralarında Grup Yorum üyeleri Eren Erdem ve Dilan Poyraz’ın da bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldı.

Atılan gazlardan etkilenenler cemevine sığınarak kapıları kapattı. İçeride sıkışanlar arasında haber takip yapan MA Muhabirleri Erdoğan Alayumat, İdris Sayılgan ile ETHA Editörü Serdal Işık da bulunuyor.

POLİS SALGINI GEREKÇE GÖSTERDİ, GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Törene katılmak üzere Cemevine gelen HDP Milletvekili Hüda Kaya ile sanatçı Pınar Aydınlar’ın da aralarından bulunduğu bir heyet polislerle görüştü. Heyet polis amirine Cemevine girmek isteyen yurttaşların girişine izin verilmesini, yapılacak törenin ardından cenazenin yola çıkarılacağını ifade etti.

Polis amiri ise törenin dün yapıldığını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafenin korunması gerekçesiyle girişlere izin verilmeyeceğini söyledi.

Görüşmeler sonuçsuz kalırken, yurttaşlar hem Cemevinde hem mahalle aralarında sloganlar atıp Grup Yorum şarkılarını seslendirdi.

Yapılan müdahalede gözaltına alınan 27 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 27 kişiye fiziksel mesafeye uymadıkları gerekçesiyle bin TL idari para cezası kesildi. (HABER MERKEZİ)

324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti