Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek için yapılmak istenen yürüyüşe polis engeli

Ölüm orucunun 323’üncü gününde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazenin memleketi Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi polis ablukasına alındı. Gökçek’in naaşı hastane morgundan alınıp, dün Gazi Cemevi’ne getirilmişti.

Cenazesinin Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle cemevinin etrafı polis tarafından sarıldı. Cemevinin her iki girişine TOMA konumlandırılırken, çevredeki yollar polisler tarafından kapatıldı.

Giriş ve çıkışları kapatılan cemevine sabahın erken saatlerinde gelen küçük bir grubun ve basın mensuplarının dışında kimsenin girmesine izin verilmedi. Cemevine gelen İbrahim Gökçek'in anne ve babasına polisin girişte GBT yapmak istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Tepkiler üzerine Gökçek’in anne ve babası GBT yapılmadan cemevine geçti. (İstanbul/MA)

324 gün ölüm orucu sürdüren İbrahim Gökçek hayatını kaybetti