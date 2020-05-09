08 Mayıs 2020 12:04
Son Güncellenme Tarihi: 09 Mayıs 2020 08:33

Gazi'de tören engellendi, İbrahim Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye götürüldü

İbrahim Gökçek’in naaşının Kayseri'ye uğurlanması öncesi Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen tören polis tarafından engellendi. Engelleme sonrası Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye götürüldü.

GÜNCELLENDİ
İbrahim Gökçek için düzenlenmek istenen törene polis müdahalesi

Fotoğraflar: MA

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    Ölüm orucunu 323’üncü günde sonlandıran ve kaldırıldığı hastanede önceki gün yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi memleketi Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen tören engellendi. Cenaze törenine yapılan müdahalede gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı.

    Hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek’in önceki gün Gazi Cemevine getirildi. Cenazenin Kayseri’ye gönderilmesi öncesinde Gazi Mahallesi polis ablukasına alındı. Mahalledeki engelleme sonrası cenaze Kayseri'ye götürüldü.

    Mezopotamya Ajansının haberine göre, Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle Cemevi’nin etrafı polis tarafından sarıldı. Cemevinin her iki girişine TOMA konumlandırılırken, çevredeki yollar polisler tarafından tutuldu. Giriş ve çıkışları kapatılan cemevine sabahın erken saatlerinde gelen küçük bir grubun ve basın mensuplarının dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

    Cemevine gelen İbrahim Gökçek'in anne ve babasına polisin girişte GBT yapmak istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Tepkiler üzerine Gökçek’in anne ve babası GBT yapılmadan cemevine geçti.

    Cemevi’nde bekleyenler polisin bu tutumunu attıkları sloganlar ve söyledikleri marşlarla protesto etti.

    PLASTİK MERMİ VE GAZ BOMBALARI İLE MÜDAHALE

    Mahalle aralarında toplanıp cemevine girmek isteyenlere polis müdahale etti. Plastik mermi ve gaz bombaları atan polis, aralarında Grup Yorum üyeleri Eren Erdem ve Dilan Poyraz’ın da bulunduğu bazı kişileri gözaltına aldı.

    Atılan gazlardan etkilenenler cemevine sığınarak kapıları kapattı. İçeride sıkışanlar arasında haber takip yapan MA Muhabirleri Erdoğan Alayumat, İdris Sayılgan ile ETHA Editörü Serdal Işık da vardı.

    POLİS SALGINI GEREKÇE GÖSTERDİ, GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

    Törene katılmak üzere Cemevine gelen HDP Milletvekili Hüda Kaya ile sanatçı Pınar Aydınlar’ın da aralarından bulunduğu bir heyet polislerle görüştü. Heyet polis amirine Cemevine girmek isteyen yurttaşların girişine izin verilmesini, yapılacak törenin ardından cenazenin yola çıkarılacağını ifade etti.

    Polis amiri ise törenin yapıldığını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafenin korunması gerekçesiyle girişlere izin verilmeyeceğini söyledi.

    Görüşmeler sonuçsuz kalırken, yurttaşlar hem Cemevinde hem mahalle aralarında sloganlar atıp Grup Yorum şarkılarını seslendirdi.

    Yapılan müdahalede gözaltına alınan 27 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 27 kişiye fiziksel mesafeye uymadıkları gerekçesiyle bin TL idari para cezası kesildi.

    SABAH SAATLERİNDE DEFNEDİLECEK

    Engelleme sonrası polis tarafından el konulan İbrahim Gökçek’in cenazesi Kayseri’ye götürüldü. Gökçek’in yakınları cenazenin mezarlık morgunda bekletildiğini belirterek, “Cenazeyi aldık. Defin işlemi sabah olacak. Cenaze şu an mezarlığın morgunda bekliyor. Yarın Reşadiye Mezarlığı’na defnedeceğiz” dedi.

    AVUKATLAR ENGELLENİYOR

    Gökçek’in avukatı Ayşegül Çağatay ise Kırıkkale girişinde durdurulduklarını söyleyerek, “Polisler geçişimize izin vermiyor. İstanbul’dan buraya 5 kentten geçtik, hiçbir yerde durdurmadılar ancak şimdi izin vermiyorlar. Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

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