Şizofreni hastası hastane raporuna rağmen Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklu

Volkan PEKAL

Adana

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Fransa’ya dönemediği için tedavisi aksayan, hastalığı ilerleyen kronik şizofreni hastası Y.A, durumuna tepki göstererek yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeni ile Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiası ile 23 gündür tutuklu.

Hastane raporuna rağmen tahliye taleplerinin reddedilmesine tepki gösteren Av. Özgür Yakut, “Müvekkilin ceza ehliyeti yok. Suçlama Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu olunca tahliye kararı verilmiyor” dedi. Y.A.’nın ceza ehliyeti olmadığı için karara itiraz ettiklerini ifade eden Yakut, Afyon Sulh Ceza Mahkemesinin tutuklama kararını kaldırması gerektiğini ifade etti.

MAHKEME “CEZAİ EHLİYETİ VARDIR” DEDİ

17 yıllık kronik şizofren hastası 46 yaşındaki Y.A. pandemi ilan edilince hasta ziyareti için bulunduğu Afyon’da kalmak zorunda kaldı. Vatandaşı olduğu Fransa’ya dönemedi. Hastalığı ilerledi. 14 Nisan’da yaşadığı duruma tepki göstermek için yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklandı. Tahliye talebi ile ilgili Fransa’da konulan “Kronik Psikotik Bozukluk” tanısını gösteren ve ağır hastalara kullanılan ilaçları kullandığına dair raporlar İscehisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilmedi. Y.A. Afyon Devlet Hastanesi’nden 4 Mayıs’ta bir rapor aldı. Bu raporda da Y.A.’ya “Kronik Psikotik Bozukluk” tanısı konuldu. Ancak Y.A. ile ilgili tahliye talebi ceza ehliyeti olduğu iddiası ile reddedildi.

“TEDAVİSİ AKSAYINCA DAVRANIŞLARINI KONTROL EDEMEZ HALE GELDİ”

Y.A’nın avukatı Özgür Yakut, davranışlarını yönlendirme yeteneği olmayan kronik psikotik bozukluğu olan bir hastanın ceza ehliyeti olmadığını ifade etti. Bu nedenle tutuklanmasının en başından beri doğru olmadığını belirten Yakut, “Fransa’dan gelen raporları kabul etmediler. Rapor aldık ama tahliye talebimizi kabul etmiyorlar” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Fransa’ya dönemeyen Y.A.’nın yaşadığı ruhsal problemlerle hastalığının ilerlediğini ifade eden Yakut, “İğnelerini yaptıramadı, Fransa’da tedavisine devam etmesi gerekirken bunları yapamamış olması müvekkilin ruhsal sorunlarını kontrol edemeyecek hale gelmesine, davranışlarını kontrol edemez hale gelmesine neden oldu” dedi.

“TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

Y.A’nın ceza ehliyeti olmadığını ifade eden Yakut, “Sulh Ceza Hakimliği verdiği red kararında ceza ehliyeti durumunun TCK 32’ye 2 olduğunu söylüyor. Bu madde kabul edilse dahi cezai ehliyeti eksik olanlarda cezada indirim uygulanır veya hükmedilen hapis cezası güvenlik tedbirine çevrilir. Ceza alması durumunda alacağı ceza ve salgın koşulları düşünüldüğünde böyle bir tutuklama yapılmasının ve tahliye talebinin reddedilmesinin hukuki ve vicdani dayanağı yoktur. Söz konusu Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu olunca böyle tablolarla karşılaşıyoruz” dedi.

Müvekkilinin ağır kronik psikotik bozukluğu bulunduğunu ifade eden Yakut, “Türkiye’de bir şizofeni hastasının 50 mg kullandığı ilacı müvekkilim 400 mg olarak alıyor. Hastalığı o kadar ileri düzeyde. Bu hali ile cezaevinde bulunması kendisi için telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaratabilir” dedi.