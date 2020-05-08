08 Mayıs 2020 11:05

Özel okullar ve zorunlu tatil sömürüsü

Ankara'da özel okulda çalışan bir öğretmen, Evrensel'e yazdığı mektupla salgın sürecindeki çalışma koşullarını aktardı.

Uzaktan eğitim alan bir kız çocuğu (solda) ve çalışma masası (sağda)

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL MEKTUP
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    Özel okulda çalışan bir öğretmen
    Ankara

    Merhabalar, ben Ankara’da özel bir eğitim kurumunda ortaokul kademesinde çalışmaktayım. Okulumuzda, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademleri bulunmaktadır.

    Salgın sebebiyle okulların zorunlu tatil edilmesiyle birlikte derslerimizi online olarak yürütmekteyiz. Aynı zamanda öğrencilere eğitim materyallerinin sağlanması, derslere katılımının kontrol edilmesi, veliler ile haftada en az bir kez telefon görüşmesi yapılması ve bu işlemlerin her birinin tutanak haline getirilmesi gibi yükümlülüklerimiz var.

    Tüm bunlar karşılığında okulun bizlere yapmış olduğu açıklama mağdur edilmeyeceğimiz ve hiçbir şekilde haklarımızdan mahrum olmayacağımız şeklindeydi.

    Ancak maaş gününün yaklaşması sebebiyle kurum kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olduğunu ve haliyle hepimizin ücretsiz izine çıkarılmış olduğunu bizimle paylaşmak durumunda kaldı. Bazı arkadaşlarımız kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken bazılarımız ise bu ödenekten faydalanamamaktayız. Ödeneği alamayanlarımız için ise ücretsiz izin ödeneğine başvurulduğu ifade edildi. Bu durum karşısında bizler 1117 lira ücretsiz izin ödeneği alırken aynı zamanda haftalık olarak bize belirtilen program dahilinde dersleri sürdürmek, ek soru çözüm saatleri yapmak, okulun söyleşilerine katılmak, öğrencilere eğitim için gerekli materyalleri sağlamak gibi sorumluluklarla da karşı karşıya bırakıldık. Bizler bu durumumuzu birim yöneticileri ile paylaştığımızda gayet sert ve umursamaz tavırlarla karşılaşmaktayız. Çalıştığımız kurum bizi açlığa mahkum ederken online derslerde bilgisayarı sebebiyle aksaklık yaşayan öğretmen arkadaşımıza bu sorununu çöz ya tamir ettir ya da yenisi al şeklinde tavırlarla karşı karşıyayız.

    Biliyorum ki bu durum pek çok öğretmenimiz tarafından acı bir şekilde tecrübe edilmekte. İlginize teşekkür ederim.

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