08 Mayıs 2020 10:49

Tarım işçisi Ekici ailesi: Burada iş yok mecbur dışarıya gidip çalışıyoruz

30 yıldır tarım işçisi olarak farklı kentlere giden Ekici ailesi, yaşadıkları zorlukları anlattı.  

İbrahim Ekici ve Sultan Ekici

 Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Urfa’da bu yıl da 400 bin civarında mevsimlik tarım işçisi geçimlerini sağlamak için farklı kentlerin yolunu tutmaya başladı. Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yollara düşen mevsimlik tarım işçileri, 6 ay boyunca elverişsiz yaşam koşullarına rağmen tarlalarda çalışacak. Salgından kaynaklı hafta sonlarında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulan aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu kişiler, gitmek istedikleri kentlere ise tarım il ve ilçe müdürlüklerinden aldıkları izin belgesiyle seyahat edebiliyor. 

    30 YILDIR FARKLI KENTLERDELER

    Kente bağlı Eyyubiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'ndeki Ekici ailesi de bu ailelerden sadece birisi. 7 çocuklu Ekici ailesi, 30 yıldır farklı kentlere giderek, çalıştıkları tarlalarda kazandıklarıyla geçimlerini sağlıyor. 

    30 yıllık süreci anlatan İbrahim Ekici, gittikleri tarlalarda çapa, patates toplamak, mercimek biçmek ve öğütme gibi işlerde çalıştıklarını belirtti. Her yıl birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarına söyleyen Ekici, çocuklarını tarlalarda büyütmek zorunda kaldıklarını anlattı: “Bu memlekette iş yok. Biz de mecbur dışarıya gidip çalışıyoruz. Burada kalırsak aç kalırız. Türkiye’nin birçok iline çalışmaya gidiyoruz. Son 10 yıldır Yozgat’a gidiyoruz. Orada şeker pancarının çapasını yapıyoruz. Sonra mercimek biçiyoruz. Oda bitince ayçiçeği topluyoruz. En son patateslere gidiyoruz. 11’inci aya geldiğinde evimize dönmüş oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde çadırlarda kalıyoruz. Barınma yeri, elektrik ve su yok. Hastaneye kendi imkânlarımız ile gidiyoruz” 

    MAHALLEDE İNSAN KALMIYOR

    Salgına rağmen gitmeye mecbur olduklarını ifade eden Ekici, “Yaşadığımız yerde iş yok, imkân yok. İş olsaydı biz de dışarıya gidip çalışmazdık. Kendi memleketimizde çalışırdık. Biz 6 ay oralarda yaşıyoruz. Kazandığımız para ile geçinmeye çalışıyoruz. Paramız bittiği zaman tekrardan gidiyoruz. Mahallenin yüzde 90’ı dışarıya gidip çalışıyor. Mahallede insan kalmıyor. Fakir bir mahalledir. 2-3 bin ev var. En fazla 100 ev kalıyor, diğerleri hepsi gidiyor” diye konuştu.  

    ÇOCUKLARINI TARLADA BÜYÜTTÜ  

    Çocuklarını tarlalarda yokluk içinde büyüttüğünü belirten anne Sultan Ekici şunları söyledi: “Şeker tansiyon gibi hastalıklarım var. Ben buradan yola çıktığımda içim yanıyor. Gittiğimiz yerde bir ölümüz olduğu zaman gelemiyoruz. Yola çıktığımda başlayıp, dönünceye kadar ağlıyorum. Giderken ailemizin bir kısmını geride bırakıyoruz. Yaşadığımız yer kuru toprak ve kayalık olsa da insan kendi toprağından kopamıyor. Ama mecbur kalıyoruz gitmeye. Çocuklarım tarlada çalışıyor ben de onların yemeğini ve çamaşır işlerini yapıyorum.” (Urfa/MA)

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