08 Mayıs 2020 11:00

Akaryakıtta bir haftada dördüncü zam yolda

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 15, motorine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde yapılan zamların toplam tutarı ise 50 kuruşa ulaştı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 15, motorine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde akaryakıt fiyatları 4 kez zamlandı, bir kez indirim yapıldı. Zamlar pompa fiyatlarına yansıtılırken indirim pompa fiyatlarına yansımadı.

    Prent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir de Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında benzer şekilde karşılık bulmuştu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün pompa fiyatlarına yansıması sınırlı olurken brent petrol fiyatlarında toparlanmanın görüldüğü 28 Nisan tarihinden itibaren zamlanmaya başladı. Bu fiyat artışlarında dolar kurundaki artışın etkisi de eklendi.

    ZAM KEPÇEYLE, İNDİRİM ÇAY KAŞIĞIYLA

    19 Şubat tarihinde brent petrolün varil fiyatı 58,35 dolarken, kurşunsuz benzinin litresi 6,70 TL’den satılıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebi düşerken arzın sürmesi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı yüzde 61 gerileyerek 28 Nisan’da 22,74 dolara düştü. Aynı tarihte kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 5,02 TL’ye geriledi. Brent petrolün fiyatındaki yüzde 61’lik düşüşe karşın pompa fiyatındaki düşüş yüzde 25 düzeyinde oldu.

    10 GÜNDE 50 KURUŞ ZAM

    Brent petrol fiyatlarının dip yaptığı 28 Nisan’dan sonra OPEC ülkelerinin müdahalesi üzerine petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Aradan geçen 10 günlük sürede brent petrolün varil fiyatı

    yüzde 31,6’lık artışla 29,94 dolara yükseldi. 28 Nisan’da 5,02 TL olan kurşunsuz benzinin litre fiyatı bu dönemde yapılan 4 zamla 5,52 TL’ye yükseldi.

    Bu gece yapılması beklenen zamla birlikte benzinin litre fiyatının 5,67 TL’ye ulaşması bekleniyor.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Kurşunsuz benzinin litre fiyatları için Türkiye Petrollerinin İstanbul Küçükçekmece’deki bir istasyonunun fiyat listesi baz alınmıştır. (EKONOMİ SERVİSİ)

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