AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi suya neredeyse her ay zam yapmış

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesinin Eylül 2019’da 3 TL 2 kuruş olan su fiyatını, Mayıs 2020’ye kadar peyderpey 3 TL 72 kuruşa yükseltti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Büyükşehir Belediyesinin 9 aydır suya zam yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bursa sudan ibarettir demiş ya Evliya Çelebi. AKP’liler durur mu bunu fırsata çevirirler ve velhasıl Bursalılar en pahalı suyu tüketirler hem de her ay zamlı tarifeyle. Bursa’da su Uludağ’dan barajlara dolarla akıyor galiba. Her ay zam yapar mı insan insaf! Kamuoyu baskısıyla şubatta yapılan indirimin acısı sonraki aylarda çıkarılmış."

Bursa'da son okuma tarihlerine göre su fiyatındaki değişim şöyle:

Eylül: 3,02 TL

Ekim: 3,05 TL

Kasım: 3,08 TL

Aralık: 3,14 TL

Ocak: 3,62 TL

Şubat: 3,17 TL

Mart: 3,69 TL

Nisan: 3,70 TL

Mayıs: 3,72 TL

Suya her ay zam yapan AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılara tasarruf çağrısında bulundu. Aktaş, son 100 yılın en kurak beşinci mevsimini, son 15 yılın ise en kurak mevsimini yaşadıklarını hatırlatarak, Bursalılardan su tasarruflu kullanmalarını istedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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