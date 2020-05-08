2 çocuğun beton güvenlik bloğunun altında can verdiği davada indirim

Antep Bölge İdare Mahkemesi 16'ncı Dairesi, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ben û Sen Mahallesi'nde 2015 yılında, karakola çevrilen Turgut Özal İlköğretim Okulunun etrafına beton blokların yerleştirilmesi sırasında, devrilen blokların altında kalarak yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ayaz Özdemir ve Furkan Öner’in ölümüne ilişkin davada, sanıklara verilen cezalarda artırım uygulanmasının "yasaya aykırılık" oluşturduğu gerekçesiyle indirime gitti.

İSTİNAF YOK, DÜZELTME VAR

Tarafların yaptığı istinaf başvurularını yerinde bulmayan mahkeme, kararın istinaf edilmeksizin düzeltilebileceğini belirtti. Suçun "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmak"tan kaynaklandığına işaret eden Antep Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Dairesi, bu nedenle Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıkların cezalarında artırıma gitmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu hukuka aykırılık tespiti üzerinden davayı istinaf etmeksizin kararda düzeltme yoluna giden İstinaf Mahkemesi, vinç operatörü Aziz Korkamaz'a verdiği 8 yıl, hapis cezasını 6 yıla, Ömeroğlu firmasının sahibi Mahmut Kazaylek’e ve yüklenici firma yetkilisi Faik Kayar'a verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasını 5 yıla indirdi.

Başvuruyu esastan reddeden İstinaf Mahkemesi, Faik Kayar'a verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasını 5 yıla indirerek, cezasını kesinleştirdi. Aziz Korkamaz'a verilen 8 yıl hapis cezasını 6 yıla düşüren İstinaf Mahkemesi, cezanın 5 yıldan fazla olması nedeniyle Yargıtay'a itiraz yolunun açık olduğuna vurgu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ayaz Özdemir ve Furkan Öner adlı çocuklar, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ben û Sen Mahallesi’nde 2015 yılında, Turgut Özal İlköğretim Okulunun etrafına beton blokların yerleştirilmesi sırasında devrilen blokların altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra Ömeroğlu LTD. Şirketi yetkilisi Faik Kayar’ın ve Mahmut Kazaylek ile vinç operatörü sanık Aziz Korkmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak"tan Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aile aynı zaman İçişleri Bakanlığı hakkında Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nın kusurlu bularak her aileye 180 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Görülen ceza davasında ise Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan" tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan vinç operatörü Aziz Korkmaz’a 8 yıl, Uysal İnşaat firması yetkilisi Faik Kayar ve Ömeroğlu firmasının sahibi Mahmut Kazaylek'e ayrı ayrı 6 yıl, 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, yapılan işin Vali Yardımcısı Remzi Kattaş başkanlığında yürütülmesine rağmen işin sürdürülmesi esnasında yetersiz sürücü belgeli şahsın çalıştırılması, risk analizi yapılmaması ve diğer konularda denetiminin yapılmaması nedeniyle kazanın oluşumunda ihmali ve kusuru bulunan Komiser Hasan Ateş ve Vali Yardımcısı Remzi Kattaş ile diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti. (Diyarbakır/MA)

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