08 Mayıs 2020 10:31

Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi SES ve Tabip Odası olarak 1 Mayıs'ı kutladı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı | Fotoğraf: Evrensel

Sevda AYDIN

Martın başından bu yana salgına karşı mücadele eden sağlık emekçisi kadınlar, bu süreçte çocukları ile işleri arasından bir tercih yapmaya zorlandıklarını, kimisinin hastalık riski gerekçesiyle eşleri tarafından eve alınmadığını söyledi.  

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu  (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, yaklaşan anneler günü öncesinde sağlık çalışanı kadınların bu dönemde yaşadıkları sorunları Mezopotamya Ajansı’na (MA) değerlendirdi. Salgına karşı sağlık çalışanı kadınların bir önlem olarak çocuklarından haftalardır ayrı olduğunu hatırlatan Gürkan, “Kadınlar hem çocuklarından ayrı kalmak, hem salgınla başa çıkmak hem de şiddete karşı mücadele etmek zorunda kaldılar” dedi.

ANNELER SEÇİME ZORLANDI

Sağlık Bakanlığının çalışanlara ilişkin yayınladığı genelgeye değinen Gürkan, bu genelgede kadınlara izin verilmediği için çocuklarından ayrı kalmak zorunda bırakıldıklarını aktardı. Bakanlık tarafından tüm izinlerin yasaklandığını hatırlatan Gürkan, aralarında hamile olan kadınların aktif olarak çalıştırıldığını belirtti. "Genelgedeki düzenlemede, bekar anneler, engelli çocuğu olan anneler için bir düzenleme maalesef yoktu" diyen Gürkan, şunları söyledi: "Süt izinde olan anneler de ücretsiz izne ayrıldılar. Maalesef anneler ücreti ya da çocuğu arasında bir tercih yapmak zorunda bırakıldılar. Ailesine ve çocuklarına bulaş taşıma riskinin, kadın sağlık çalışanlarında ciddi bir psikolojik baskı oluşturdu. Ben 5 yaşındaki oğlumu haftalardır sadece birkaç saat görebildim. Çocuklarımız da ayrı kalmanın yarattığı travmayı yaşıyorlar. Sağlık Bakanlığının genelgesi kadın sağlık çalışanlarının, çocuklarının ve ailelerinin ciddi bir mağduriyet yaşamalarına sebep oldu.”

SES Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan

SES Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan | Fotoğraf: MA

TEK MASKEYLE 24 SAAT ÇALIŞMA

İlk vakanın açıklanmasından hemen sonra Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi koruyucu ekipman konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Gürkan, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde salgının ilk üç haftası pozitif hasta kabulü yapmadığı için kentteki diğer hastanelere oranla enfekte olan sağlık çalışanı sayısının az olduğunu belirtti. 60 yaş üstü bir hekimin bir süre yoğun bakımda kaldığını aktaran Gürkan, 8 saat kullanılması gereken maskeyi 24 saat kullanmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

YATAK ÇOK AMA HEMŞİRE AZ

Sağlıkta dönüşüm politikalarının salgın döneminde kadın çalışanlara yansımalarını da değerlendiren Gürkan, “Yıllardır sağlıkta dönüşüm, sağlıkta ticaret ölüm demektir diye mücadele ettik. Bugün bu söylediklerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Sağlık Bakanı hastaneleri övüyor ama personel azlığı konusunda diplerdeyiz. Yoğun bakım yatağın çok ama yoğun bakım hemşiren ne kadar" diye konuştu.

EVE ALINMAYAN KADINLAR OLDU

Türkiye’de sağlık çalışanı kadın oranının yüzde 60’a yakın olduğunu söyleyen Gürkan, salgını ilk göğüsleyenlerin de kadınların olduğunu belirtti. Kadınların hem iş yerlerinde hem de ev içindeki bakım ve iş yükünün arttığını dile getiren Gürkan, “Bugün sahada olan bizlerin, evde hiçbir yükü azaltılmadı. Aksine salgının da evin de yükü bizlere bindirildi. İktidar sağlık çalışanı anneler için hiçbir çözüm üretmiyor. Bu dönemde kadın sağlık çalışanları salgınla mücadele ederken, diğer yandan da bir takım baskı ve mobbing yaşıyorlar. Oturduğu binada virüs taşıdıkları iddia edilerek atılmaya çalışılan arkadaşlarımız oldu. Eşi tarafından aşağılanan, eve alınmayan kadın sağlık çalışanları oldu. Yani salgın döneminde bile kadınlar için şiddet her yerde devam ediyor” diye yaşananları aktardı.

PERFORMANS UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığından yapılan performans ödemlerinin çalışanlar arasında iş barışını bozduğunu ifade eden Gürkan, "Bu performans sistemi adaletsiz bir sistem. Esnek çalışmaya geçilen yerlerde de sağlık çalışanlarının parasına göz dikildi. Esnek çalışılan günlerin nöbet parasından kesintiler yapıldı. Bu dönemde haklarımıza bir saldırı olmasını istemiyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz" diye ifade etti. (İzmir/MA)

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