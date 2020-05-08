HDP'nin açtığı davada Kanal İstanbul’da keşif yapılması kararı alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kanal İstanbul Projesi'nin yapımına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu'nun iptal edilmesi ve "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı.

HDP’nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesinin 5 Mayıs'ta oy birliğiyle aldığı kararla, “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti.

HDP DAVA AÇMIŞTI

HDP Hukuk ve Ekoloji Komisyonları, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı 20 Ocak’ta İdare Mahkemesine başvurdu. Bu kapsamda İstanbul İdare Mahkemesine verilen dilekçede, HDP’nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir kitle partisi olduğuna işaret edildi.

HDP’nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, “Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda, Halkların Demokratik Partisi'nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır” ifadeleri yer aldı.

Başvuruda ayrıca, ÇED’in ilgili mevzuatlara, yasal ve anayasal aykırılıklara işaret edilerek, ÇED Raporu'nun iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep edilmişti. (Ankara/MA)

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