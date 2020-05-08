08 Mayıs 2020 10:03

HDP'nin açtığı davada Kanal İstanbul’da keşif yapılması kararı alındı

HDP'nin Kanal İstanbul Projesi'nin yapımına karşı açtığı davada, mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı.

Kanal İstanbul'a karşı düzenlenen eylem

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Halkların Demokratik Partisi (HDP), Kanal İstanbul Projesi'nin yapımına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu'nun iptal edilmesi ve "yürütmenin durdurulması" talebiyle açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı.

    HDP’nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesinin 5 Mayıs'ta oy birliğiyle aldığı kararla, “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti.

    HDP DAVA AÇMIŞTI

    HDP Hukuk ve Ekoloji Komisyonları, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı 20 Ocak’ta İdare Mahkemesine başvurdu. Bu kapsamda İstanbul İdare Mahkemesine verilen dilekçede, HDP’nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir kitle partisi olduğuna işaret edildi.

    HDP’nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, “Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda, Halkların Demokratik Partisi'nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır” ifadeleri yer aldı.

    Başvuruda ayrıca, ÇED’in ilgili mevzuatlara, yasal ve anayasal aykırılıklara işaret edilerek, ÇED Raporu'nun iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep edilmişti. (Ankara/MA)

    Kanal İstanbul nedir, gerekçeleri ve itirazlar neler? | 10 soruda Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul nedir, gerekçeleri ve itirazlar neler? | 10 soruda Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul ihalesi: Korona zamanında ihale projenin kendisinden bile daha çılgın

    Kanal İstanbul ihalesi: Korona zamanında ihale projenin kendisinden bile daha çılgın

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Kanal İstanbul"un ihaleye açılmasını savundu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Kanal İstanbul"un ihaleye açılmasını savundu

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Darbe’ ve ‘erken seçim’ tartışmaları kime hizmet ediyor?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'ye yaptırım, Hizbullah'a yasak, İran'a kuşatma!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Diyanet, eşcinsellik, darbe, aile vd...

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    75. yılında 8 Mayıs 1945'e sahip çıkmak

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Türk Lirasına saldırı

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    ‘Virüs komplosu!’

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    LGS ve YKS: Zaman ve zamanlama maddi nitelikli bir sorundur, rejim sorundur ve toplum olma sorunudur

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Korona günlerinden ders çıkarmak…

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şimdi değilse ne zaman?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Akaryakıtta bir haftada dördüncü zam yolda
    Akaryakıtta bir haftada dördüncü zam yolda

    Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 15, motorine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde yapılan zamların toplam tutarı ise 50 kuruşa ulaştı.

    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

    SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.

    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (8 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Venezuela’da neler oluyor?
    Venezuela’da neler oluyor?

    Venezuela yönetimi ABD ve Kolombiya’yı, muhalif Juan Guaido ve ABD’li eski askerler aracılığıyla Maduro’yu kaçırma girişimiyle suçluyor. Operasyonun darbenin yolunu açmak için planlandığı belirtiliyor

    Gökpınar Gölü’ne bungalov projesi | "Sivas’ın Salda’sı mutlaka korunmalı"
    Gökpınar Gölü’ne bungalov projesi | "Sivas’ın Salda’sı mutlaka korunmalı"

    Jeoloji Yüksek Mühendisi Eşref Atabey, Sivas’ın Salda’sı” olarak bilinen Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü’nün yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.

    İşçi mektubu: Deniz ve arkadaşları yaşasalardı işçilerin yanında olurlardı
    İşçi mektubu: Deniz ve arkadaşları yaşasalardı işçilerin yanında olurlardı

    "Biz işçilerin, garip gurebanın kursağından haram lokma geçmez, haram lokma başkasının sırtından, emeğinden çalınandır. Bence Deniz Gezmiş bu haramzadelere de karşıydı."

    İşçi mektubu: 1 Mayıs bize başka bir yolun mümkün olduğunu gösterdi
    İşçi mektubu: 1 Mayıs bize başka bir yolun mümkün olduğunu gösterdi

    "1 Mayıs gösterdi ki bizlerin, işçilerin, emekçilerin bulunduğu her yer, her alan, her fabrika aslında bir mücadele alanı."

    Gıda-İş Rize Temsilcisi Ramazan Küçükasrı: Üreticinin ve işçinin sesine kulak verin
    Gıda-İş Rize Temsilcisi Ramazan Küçükasrı: Üreticinin ve işçinin sesine kulak verin

    "Çay üreticisi de ÇAYKUR’da mevsimlik çalışanlar da üretmek, işine gelmek istiyor. Bu sese kulak verin!"

    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Futbol kulübünden mahalle tiyatrosuna İspanya’dan bir yerel dayanışma örneği
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Yerli Dedektif Ziya Bey’in gizemli hikayesi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız
    Sağlık çalışanı anne: Haftalardır çocuklarımızdan ayrıyız

    SES İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilcisi Başak Edge Gürkan, sağlık emekçisi kadınların koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları değerlendirdi.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-3: Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-3: Selam söyle o yare!..

    Esas olarak bağırsak gazlarının insan fizyolojisi ile pek ilgisi yok. İlgi, insan ile bağırsak gazlarının oluşumunu sağlayan bağırsak florası arasındaki simbiyotik ilişkide.

    BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu
    BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu

    "1 Mayıs, tüm emekçilerin ortak umudu olarak, daha büyük meydanları doldurmadan önce bize damlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi."

    İzmir Tabip Odasından anket: Hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor
    İzmir Tabip Odasından anket: Hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor

    İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 2 bin 300 hekim ile yaptığı ankete göre, hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor.

    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

    İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"