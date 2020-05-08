08 Mayıs 2020 07:52

BM: Kovid-19 döneminde nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor

Birleşmiş Milletler, koronavirüsün döneminde toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığının arttığı uyarısında bulundu.

İstanbul'da metrobüste ayakta birkaç yolcu görünüyor.

Fotoğraf: İhsan Dörtkardeş/DHA

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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısında bulundu.

    Guterres, yayımladığı video mesajında, ''Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellallığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor'' dedi. 

    Koronavirüs nedeniyle online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti. 

    NEFRET VİRÜSÜNE KARŞI TOPLUMLARIN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİLMELİ 

    Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları aktivistlerinin ise hedef gösterildiğini belirten Guterres, ''Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz'' diye konuştu. 

    Siyasetçilere ve liderlere  toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya davet etti. (AA)

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