Venezuela’da neler oluyor?

Venezuela hükümeti bu hafta denizden silahlı bir istila girişimini önlediğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu öldürmeye ve yeni bir darbe girişiminin kıvılcımını yakmaya gelen bir grup kiralık askerin öldürüldüğünü duyurdu. Yetkililer iddia edilen komployla ilgili ABD’yi suçladılar ve aralarında ABD’li eski askerlerin de bulunduğu bir dizi “terörist”in tutuklandığını söylediler.

ABD, ülkedeki sağ muhalefetin lideri Juan Guaido’yu, Venezuela’nın meşru lideri olarak destekleyen yaklaşık 60 ülkenin arasında bulunuyor. Ayrıca, 2018’de hileli seçimler yapmakla suçladığı Maduro’yu istifaya zorlamak için Venezuela yönetimine karşı ekonomik yaptırımlar dayatıyor. Son olarak geçtiğimiz ay Venezuela açıklarına “Uyuşturuyla mücadele operasyonu” adı altında savaş gemileri göndermesi de gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

3 Mayıs’tan bu yana ortaya çıkanlar ise, ABD’nin özel kuvvetleri “Yeşil Bereliler”de görev yapmış eski bir asker ve Florida merkezli özel güvenlik şirketi SilverCorp’un sahibi olan Jordan Goudreau’nun, Kolombiya’daki Venezuelalı muhaliflerle Maduro’yu devirmek için planlar yaptığına; Goudreau’nun Trump’ın koruma ekibi ve ABD destekli Venezuelalı sağcı muhalif Juan Guaido ile ilişkileri olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle Demokrat Partili senatörler Perşembe günü ABD yönetimine bir mektup yazarak iddialar ile ilgili daha ikna edici yanıtlar istediler.

Guaido’nun danışmanlarından J.J Rendon da CNN İsparyolca’ya verdiği röportajda Goudreau ile bir anlaşma imzaladığını ve kendisine 50 bin dolar ödediğini kabul etti. Ancak anlaşmanın “keşif, araştırma” içerikli olduğunu ve sonra askıya alındığını ileri sürdü.

Yaşananlar konusunda şu ana kadar yansıyanların ayrıntıları ise şöyle:

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Venezule yönetimi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu öldürmek hedefiyle Karayip sahilinden ülkeye girmeye çalışan 8 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin yakalandığı açıkladı.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, saldırganların şafaktan önce Caracas’ın yaklaşık bir saat kuzeyindeki Macuto’da bulunan bir plaja sürat teknelerine inmeye çalıştıklarını ancak askeri ve özel polis birimleri tarafından ele geçirildiklerini söyledi. Reverol’a göre, komşu Kolombiya’dan ayrılan grup, yetkililere suikast da dahil olmak üzere “terörist saldırılar” gerçekleştirmeyi planlıyordu. Bakan, ayrıca, “şiddet sarmalını artırmayı, kaos ve karışıklık yaratmayı ... ve bununla birlikte yeni bir darbe girişimine yol açmayı” planladıklarını söyledi.

Venezuelalı İletişim Bakanı Jorge Rodriguez’in son açıklamasında ise düzenlenen operasyonlarda saldırı planıyla ilgili 23 kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

YAKALANAN ABD’LİLER KİM?

Pazartesi gecesi televizyonda konuşan Maduro, yakalananlar arasında bulunan eski ABD ordusu mensubu iki kişiye ait olduğunu belirttiği pasaport ve diğer kimlik kartları gösterdi: Bunlar 41 yaşındaki Airan Berry ve ve 34 yaşındaki Luke Denman’dı.

Maduro ikiliyi “Donald Trump’ın güvenlik elemanları” olarak tanımladı ve “diğer 6 teröristle birlikte” Caracas’ın batısındaki bir botun içinde yakalandıklarını söyledi. ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı da bu iki ABD’li askerin kimlik bilgilerini “Army Times” gazetesiyle paylaştı. Buna göre iki asker de ABD özel kuvvet gücü Yeşil Berelilere bağlı görev yapmıştı. Diğer bilgiler şöyle:

Airan Berry: Kara Kuvvetlerinde eski Mühendis Astsubay Çavuş olarak görev yaptı. 2003 ile 2007 arasında üç kez Irak’ta bulundu. İki Bronze Yıldız Üstün Hizmet Madalyası, Kosova Görev Madalyası ve birçok özel kuvvet brövesi bulunuyor.

Luke Denman: 2010 yılına kadar Muhabere Astsubayı olarak görev yaptı ve 2010 yılında bir kez Irak’ta bulundu. Bir madalyası ve birçok brövesi bulunuyor.

Öte yandan çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela’da Ocak 2018’de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea’nın da yakalandığı duyuruldu.

‘İSTİLA’NIN ARKASINDA KİMLER VAR?

Bir başka eski ABD askeri ve Florida merkezli özel güvenlik şirketi SilverCorp USA şirketinin de sahibi olan Jordan Goudreau, “istila”nın sorumluluğunu üstlendi.

https://twitter.com/camilateleSUR/status/1257088996158648321?s=20

El Cezire’nin haberine göre, Maduro’yu öldürmek için değil ele geçirmek ve Venezuela’yı “özgürleştirmek” için tasarlanmış bir operasyon için diğer iki ABD vatandaşı ile birlikte çalıştığını söyledi. Goudreau, ABD destekli Venezuelalı siyasetçi Juan Guaido ile bir anlaşma imzaladıktan sonra “yetersiz bir bütçe” ile baskını planladığını söyledi, Venezuelalı muhalifleri ise parasını ödememekle suçladı.

Bu arada Maduro da “komplo”nun ardında Guaido ve Kolombiya’nın sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque de olduğunu söyledi. Venezuela Adalet Bakanı Tarek William Saab da, ABD’li güvenlik şirketinin sahibi eski asker Goudreau’nun, kiralık askerlerle yaptıkları planı anlattığı videoyu paylaştı. Saab ayrıca SilverCorp USA şirketinin, Guaido ile imzaladığı, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın ABD’deki yan kuruluşu Citgo’nun fonlarıyla ödenecek 212 milyon dolarlık anlaşmanın belgeyi de gösterdi. Aynı belgeyi Nicolas Maduro da paylaştı. Citgo’nun fonlarının kullanımını ABD yönetimi durdurmuş ve daha sonra bu fonun kontrolünü Juan Guaido’ya vermişti.

JORDAN GOURDREAU KİMDİR?

Tam burada Jordan Gourdreau’yu özel olarak ele alalım. ABD Kara Kuvvetlerinin verdiği bilgilere göre 43 yaşındaki Goudreau 2001-2016 yılları arasında Kara Kuvvetlerinde sıhhiye ve topçu olarak görev yaptı. Goudreau, 2006 ile 2010 yılları arasında iki kez Irak’ta, 2010 ile 2014 yılları arasında da iki kez Afganistan’da bulundu. Goudreau, kendi LinkedIn hesabında ise 1990’larda üç yıl Kanada Silahlı Kuvvetlerinde çalıştığını belirtiyor.

ABD merkezli Associated Prees haber ajansı da detaylı bir haberinde, aslen Kanada doğumlu olan Gourdreau ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

Jashua Goodman imzalı haberde, Venezuela’daki başarısız isyanlara karışan bazı askerler ve politikacıların Kolombiya’nın Bogota kentindeki JW Marriott otelini sık sık kullandıkları, otelin, Venezuela sürgünleri arasında bir merkez haline geldiği belirtiliyor. Jordan Goudreau’nun da bu oteldeki görüşmelere katılanlar arasında olduğu, ABD ve Kolombiya’da kendisiyle etkileşime girenlerin onu “özgürlük aşığı bir vatansever” ve yetenekli bir savaşçı olarak nitelendirdiği bilgisi veriliyor.

Goudreau’nun Venezuela’ya ilgisinin Şubat 2019’da, İngiliz milyarder Richard Branson tarafından Venezuela-Kolombiya sınırında düzenlenen Guaidó' yanlısı konserin güvenliğini sağlamasıyla başladığı vurgulanıyor.

Haberde Goudreau’nun şirketi SilverCorp’un eski ortağı Drew White’ın görüşlerine de yer veriliyor. Buna göre Goudreau, Trump yönetiminin Maduro’yu devirmek için artan ilgisinden yararlanmak istiyordu. Donald Trump’ın uzun zaman korumalığını yapan Keith Schiller ile tanıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında Goudreau, Schiller ile birlikte Miami’de Guaidó’nun temsilcileriyle yapılan bir toplantıya da katıldı. Ancak AP haberinde, Schiller’in toplantı sonrası Goudreau ile ilişkilerini kestiği ileri sürülüyor. Benzer bir iddia Venezuelalı muhalif Guaido için de ileri sürülüyor, Guaido’nun da Goudreau ile Bogota’daki bir toplantı sonrası ilişkilerini bitirdiği iddia ediliyor.

YAKALANAN ABD’LİLER NE DEDİ?

Venezuela yönetimi tarafandın, tutuklu iki ABD’li askerin sorgulanma görüntüleri oldukları belirtilen videolar paylaşıldı. Videolarda Airan Barry, sorgu sırasında amacının sorulması üzerine, “Belirli görevleri tamamlamak ve sanırım (Devlet Başkanı Nicolas) Maduro’yu öldürmek” şeklinde cevap veriyor. Barry, ayrıca “Hedefimiz, Askeri Karşı İstihbarat Merkezi, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi, (Devlet Başkanlığı Sarayı) Miraflores ve havaalanı kontrol kulesi” ifadelerini kullanıyor.

Diğer eski asker Denman da Venezuela’da yapılacak eylemlerin Jordan Goudreau tarafından planlandığını söylüyor. Goudreau’nun operasyon karşılığında 50 bin ila 100 bin dolar ödeyeceğini söyleyen Denman, videoda Venezuela’ya gelme amaçlarına ilişkin, “Jordan’dan (Goudreau) aldığım tek talimat, Maduro’yu uçağa kadar güvenli bir şekilde götürebilmemiz için havaalanının kontrolünü ele geçirmemdi” diyor. Denman, videoda Goudreau’nun ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığını, eylem için silah ve teçhizatların da kendilerine SilverCorp tarafından verildiğini belirtiyor.

JUAN GUAIDO İDDİALAR İÇİN NE DEDİ?

Venezuela hükümetini devirmek için ABD’nin son seçimi olan sağ muhalefetin temsilcisi Juan Guaido bu görevi yerine getirmekte şu ana kadar başarısız oldu. Guaido, böyle bir anlaşmanın varlığını ve Goudreau ya da “istila” ile herhangi bir iliştisi olduğunu reddediyor.

Onun iddiasına göre Venezuela hükümeti, “Ülkede yaşananları gizlemek için bir karışıklık durumu yaratmaya çalışıyor”. Guaido’nun “ülkede yaşananlar”dan kastı ise yakıt sıkıntısı, çok sayıda mahkumun öldüğü cezaevindeki çete savaşı ve uzun süredir yaşanan siyasi ve ekonomik kriz.

https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1258088795792191488?s=20

Ancak Guaido’nun siyasi danışmanlarından ABD’de yaşayan J.J. Rendón, geçtiğimiz çarşamba gecesi CNN İspanyolca’ya yaptığı açıklamada, SilverCorp şirketi ile sözleşme imzalandığını ve şirkete masraflar için 50 bin dolar ödediğini itiraf etti. Rendón, sözleşmenin “keşif, araştırma” üzerine olduğunu ve daha sonra da askıya alındığını ve hayata geçirilmesi için yeşil ışık yakılmadığını ileri sürdü.

https://twitter.com/CNNEE/status/1258383607460175872?s=20

ABD, İDDİALAR İÇİN NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin olayla hiçbir ilgisi olmadığı savundu. Savunma Bakanı Mark Esper de Trump’ı yineleyerek, “ABD hükümetinin Venezuela’da son günlerde yaşananlarla hiçbir ilgisi yoktur” dedi. Dışişleri Bakanlığı ise Maduro hükümetini “Olayla ilgili verdiği ayrıntıların oldukça tartışılır” olduğunu ileri sürdü.

Trump’ın inkarına tepki olarak Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Trump’ın, iki ABD’li eski askeri Venezuela’ya gönderdiğini itiraf eden Goudreau ile yan yana bir fotoğrafını gösterdi.

https://twitter.com/maduro_en/status/1257875267726516225?s=20

Birçok medya kuruluşunun da kullandığı fotoğrafta Trump ile Goudreau yan yana olmasalar da aynı karede yer alıyorlar. 18 Ekim 2018’de North Carolina’nın Charlotte kentinde çekildiği ve Goudreau’nun Instagram hesabında paylaşıldığı da belirtiliyor. Goudreau bu dönemde Trump mitinglerininde görev alan koruma ekibinde olduğu ileri sürülüyor.

KONU ABD’DE NASIL TARTIŞILIYOR?

Trump yönetimi olayla ilgisini reddetse de ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde yer alan üç Demokrat Partili senatör, Trump yönetiminin daha fazla soruya yanıt vermesini talep etti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdıkları mektupta senatörler, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirme girişimine dair ne bildiğini açıklamasını istedi. Perşembe günü gönderilen mektuba göre, “ABD hükümeti planlanan bu operasyonların ya farkında değildi ya da farkındaydı ve devam etmelerine izin verdi”. “Her iki olasılık da sorunlu.” (DIŞ HABERLER)

Kaynaklar: El Cezire, AA, AP, CNN en Español