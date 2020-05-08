08 Mayıs 2020 00:57

Mehmet Tüm, Denizler için yazdı: Mücadelemizde yaşatacağız

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümüne dair bir yazı kaleme aldı.

Fotoğraf: Necdet Onur Arşivi/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Mehmet TÜM
    25-26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili

    Bugün, “tam bağımsız ve demokratik Türkiye” mücadelesinde tutsak düşen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın darağacında katledilmelerinin 48’inci yıldönümü.

    Saygıyla sevgiyle, dinmeyecek özlemle anıyoruz.

    *

    Denizler’i o günün ifadesiyle “anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs eden anarşist, komünist, Marksist-Leninist” suçlamasıyla astılar.

    Aradan onca yıl geçtikten sonra bugünkü iktidar sahipleri, Deniz Gezmiş ve yoldaşlarını “terörist” diye yaftalıyorlar.

    Elli yıl önce emperyalizmin simgesi 6. Filo’yu protesto eden Denizler’in bugünkü iktidar sahipleri ve sözcüleri tarafından terörist diye yaftalanmaları nedensiz değildir.

    Türkiye’de terör ve terörizm kavramları siyasal bağlamından koparılarak, şiddet ve cinayet anlamında 12 Eylül 1980 darbesinden sonra dolaşıma sokuldu.

    Biliyoruz ki, tarihin hiçbir döneminde terör ve terörizm kavramları, devletler, uluslar, sınıflar, dinler ve siyasetler üstü bir anlam kazanmadı.

    Yine biliyoruz ki, Deniz Gezmiş ve yoldaşları, iktidarı gasp eden faşistlerin iddia ettikleri gibi terörist değillerdi. O günlerde Denizler, Dolmabahçe önlerine demirlemiş, Amerikan emperyalizminin filosunu protesto ediyorlardı. Buna karşılık, İslamcılar ve milliyetçiler kıbleyi Amerikan filosuna çevirip namaza duruyorlar ve namazın ardından devrimcilere saldırıyorlardı. İşte o günlerde kıbleyi Amerikan filosuna çevirip namaza duranlar bugün iktidardalar ve gerek Denizler’i, gerekse bugün aynı uğurda mücadele eden devrimcileri, gazetecileri, yazarları, siyasetçileri ve nice emekçileri “terörist” diye yaftalıyorlar. İdam cezası yürürlükte olmadığı için cezaevlerinde çürümeye mahkûm ediyorlar. Mafya şeflerini, hırsızları, dolandırıcıları “kader kurbanı” diyerek tahliye ediyorlar; yüreği “tam bağımsız ve demokratik Türkiye” için emekçilerle birlikte çarpan devrimcileri, siyasetçileri, sanatçıları cezaevinde tutuyorlar.

    Biz de diyoruz ki, Denizler’in ve “bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm” için mücadele edenlerin “terörist” ilan edilmeleri, 50 yıl önceki tarihsel saflaşmadan ayrı düşünülemez.

    *

    Denizler, Türkiye’nin emperyalizmin boyunduruğundan kurtulması ve demokratikleşmesi için mücadele ediyorlardı.

    Denizler’in başlıca eylemleri şöyleydi:

    - Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye için yürüyüşler mitingler.
    - ABD Emperyalizmine, NATO’ya ve 6. Filo’ya Hayır gösterileri.
    - Filistin’de İsrail’e karşı savaş.
    - Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun kurulması.
    - Ankara’da ABD Büyükelçiliği güvenlik kulübesinin silahla taranması.
    - Ankara İş Bankası Emek Şubesi’nin soyulması.
    - Ankara Gölbaşı’ndaki Amerikan askerlerinin kaçırılıp fidye istenmesi; fidye verilmeyince askerlerin serbest bırakılması.

    12 Mart 1971 faşizminin mahkemesi, Denizler’i bu eylemlerden yargılayıp mahkûm etmedi. Öyle olsaydı, Denizler idam edilmezlerdi; eylemlerine karşılık gelen hapis cezalarını yatıp çıkarlardı.

    Mahkeme Denizler’i TCK’nin ünlü 146/1 maddesinden yargılayıp idama mahkûm etti; yani anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçundan.

    Denizler 6 Mayıs 1972’nin sabahında katledildiler. İdam sehpasında korkmadan haykırdıkları son sözleri anarşist, eşkıya veya terörist olup olmadıklarını kavramaya yeterlidir:

    “Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizmin yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler, köylüler! Kahrolsun emperyalizm!” (Deniz)

    “Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum! Sizler bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz! Biz halkımızın hizmetindeyiz! Sizler Amerika’nın hizmetindesiniz! Yaşasın devrimciler! Kahrolsun faşizm!” (Yusuf)

    “Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım! Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım! Bundan sonra bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum! Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrolsun faşizm!” (Hüseyin)

    Denizler nasıl bir mücadele verdiklerini, niçin asıldıklarını idam sehpasını tekmelerken bu sözlerle haykırdılar. Buna karşın devlet psikolojik harp cephesinde Denizler’i siyasal ve hukuki bağlamından kopuk şekilde anarşist ve eşkıya diye yaftaladı.

    *

    Geçen yıl, partim CHP’nin Balıkesir Altıeylül ilçe kongresinde “Deniz Gezmiş bu ülkenin bağımsızlığı için demokratik bir Türkiye için emperyalizme karşı idam sehpasına gitti, o bir kahramandır, o bir devrimcidir, o bir sosyalisttir…” dediğim için yargılanıyordum. Savcı, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmamı istiyordu. O davanın duruşmasında da söylediğim gibi,

    “Sadrazam Damat Ferit’in mahkemesinde Mustafa Kemal suçludur.
    Hızır Paşa’nın mahkemesinde Pir Sultan Abdal suçludur.
    Amerikan mahkemelerinde Martin Luther King suçludur.
    Cahiliye dönemine göre Hz. Muhammed suçludur.
    Yezid’in mahkemelerinde Kerbela’da katledilen Hz. Hüseyin suçludur.
    12 Mart faşizminin mahkemesinde de Denizler suçludur.”

    Bugün de sözlerimin arkasındayım ve ekliyorum:
    Osmanlı’nın Bolu Beyi karşısında Köroğlu eşkıya idi!
    İşgalcilerin kuklası Padişah ve İstanbul hükümeti karşısında Mustafa Kemal eşkıya idi!
    Amerikan uşağı darbeciler karşısında Denizler de anarşist, eşkıya idiler; bugün de terörist!
    Ezilen halkların kahramanı Che Guevara ne kadar teröristse Deniz, İbo ve Çayan da o kadar teröristtir!

    *

    Fasitler 48 yıl önce Denizler’i “anarşist komünist eşkıya” diye assalar da,

    O günkü faşistlerin bugünkü torunları “terörist” deseler de,

    Halkımız, Denizler’in bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve halkların kardeşliği için mücadele etmiş devrimciler olduklarını biliyor, türkülerinde ağıtlarında yaşatıyor.

    Halkımız, “Deniz mahkemeye düşmüş, avukatı ben olaydım” diyor.

    Emekçilerimiz “Oy dere Kızıldere, Böyle Akışın nere, Bizde hal mı bıraktın, Sana can vere vere” diye ağıt yakıyor.

    Ölümsüz ozan Mahzuni Şerif de Denizler’i asanları “Köşkün sarayın yıkılsın, Erim erim eriyesin!” diye lanetledi.

    Biz de Denizler’i asanları lanetliyor ve Denizler’i mücadelemizde yaşatacağımızı haykırıyoruz.

    Saygılarımızla.

    Yusuf Aslan'ın hemşiresi: Gözünü açtı, ilk sözü "Deniz yakalandı mı" oldu

    Yusuf Aslan'ın hemşiresi: Gözünü açtı, ilk sözü "Deniz yakalandı mı" oldu

    Denizler, mücadele edenlerin bayrağında yerlerini koruyorlar

    Denizler, mücadele edenlerin bayrağında yerlerini koruyorlar

    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı

    Denizlerin yoldaşları Aydın Çubukçu ve Mustafa Yalçıner canlı yayına katıldı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    TYS, faşizmin yenilgisinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sovyetlere vurmanın dayanılmaz hafifliği!*
    Sovyetlere vurmanın dayanılmaz hafifliği!*

    Kürtler, Kürt nüfusunun çok küçük bir bölümünün yaşadığı Sovyetlerde tarihlerinde olmadığı kadar önemli haklar ve kazanımlarla yaşadı… Ancak bugün bu gerçekler görmezden geliniyor ya da önemsenmiyor…

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge

    Pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 641'e çıktı.

    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

    Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı
    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı

    RTÜK Üst Kurulu, Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma, Meral Akşener'in katıldığı program içinse Habertürk TV'ye para cezası verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Tabip Odasından anket: Hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor
    İzmir Tabip Odasından anket: Hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor

    İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 2 bin 300 hekim ile yaptığı ankete göre, hekimlerin yüzde 14'ü maaş alamıyor.

    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

    İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.