TYS, faşizmin yenilgisinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 8 Mayıs 1945 tarihinde faşist Nazi Almanyası karşısında dünya halklarının zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TYS'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizin sağlığını tehdit eden salgın günlerine, halka ve emekçilere yönelik saldırılar eşlik ediyor. Yüz milyonlarca işçi yeterli önlem alınmadan çalışmaya zorlanıyor. Tüm dünyada üç yüz milyon emekçinin işini yitireceği açıklanıyor. İşçi ve emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sokağa çıkmanın yasak olduğu koşullarda kutlandı.

6 Mayıs, darağacındaki son sözleri "Tam Bağımsız Türkiye, Kahrolsun Emperyalizm, Kahrolsun Faşizm, Yaşasın İşçiler!" olan üç devrimcinin idamlarının 48. yıldönümüdür. Halklar arasında savaşın değil, dostluğun, yardımlaşmanın artması gereken bir süreçten geçiyoruz.

Faşizmin yenilgisinin 75. yıldönümünü bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren bütün insanların anısında, saygıyla selamlıyoruz."

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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