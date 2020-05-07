SARAT, Europa Nostra Ödülü’nü kazandı

"Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması Projesi" (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey - SARAT), Europa Nostra Ödülü’nün 2020 yılı Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma kategorisi ödülünü kazandı.

Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki miras uzmanlarından oluşan bağımsız jüri, 30 ülkeden kişi ve kurumlardan gelen başvurular sonucunda kazananları belirledi.

Europa Nostra Ödülleri, Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa Programı’na dahil olmayan Avrupa ülkelerinde; koruma konusunda uygulama, araştırma, üstün hizmet, eğitim ve farkındalık yaratma alanlarında etkileyici çalışmalara veriliyor.

Europa Nostra’nın Yürütücü Başkanı Hermann Parzinger ödüllerle ilgili olarak şunları söyledi, “İçinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanlarda ödül sahiplerimiz; uzmanlık, özveri ve ekip çalışması ile sıkıntıların nasıl üstesinden gelinebileceğini gösteren başarı öyküleri ile bizler için gerçek bir umut kaynağı oluyorlar. Bu örnek projeler, küresel salgının yol açtığı travmayı zihinsel ve fiziksel olarak atlatmamız ve iyileşmemiz için kültürel mirasın hayati önem taşıdığını göstermektedir. Ortak mirasımız ve onun sorumluluğunu üstlenen koruyucuları, yaratıcı dijital çözümlerle erişilebilir kültürel içeriklerin oluşturulmasından, şehirlerimiz ve köylerimiz için sosyal ve ekonomik bir yeniden doğuş eylemi olarak somut restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarına girişmeye kadar pek çok şekilde katkıda bulunabilirler.” (HABER MERKEZİ)

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