IŞİD Irak’ta saldırılarını artırıyor

IŞİD, Irak’ta özellikle kırsal bölgelerdeki saldırılarını artırmış durumda.

Son olarak Kovid-19 nedeniyle Irak genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve uluslararası koalisyon güçlerinin salgın nedeniyle faaliyetlerine 2 ay ara vermesinin bu durumda etkili olduğu belirtiliyor. ABD merkezli The Center for Global Policy, 5 Mayıs’ta IŞİD’in Irak’taki varlığına ilişkin bir rapor yayımladı. AA’nın haberine göre raporda, IŞİD’in finansal kaynaklarının kurumaması için ülkenin batısındaki Suriye sınırı ile doğusundaki İran sınırına kadar olan bölgede saldırılar düzenlediği belirtildi.

Raporda, örgütün, ülkenin kuzey, doğu ve batı bölgelerini birbirine bağlayan otoyolları, petrol ve gaz taşıyan araçların güzergahları, enerji boru hatları, elektrik, iletişim ve internet ağlarını hedef aldığı vurgulandı. Raporda ayrıca, örgütün Irak’ta değeri 100 milyon doları bulmayan çeşitli yatırım araçlarına sahip olduğu ve bunlardan da aylık yaklaşık 4 milyon dolarlık gelir elde ettiği bilgisi bulunuyor. Irak Savunma Bakanlığı, nisan ayında yaptığı açıklamada, bu yılın ilk dört ayında IŞİD’in saldırıları ve diğer şiddet olayları nedeniyle toplam 170 sivil ve güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. (DIŞ HABERLER)