07 Mayıs 2020 20:31

Eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bilecik’te eşini defalarca bıçaklayıp öldüren ve tutuklu yargılanan Arif K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, kızına cinsel istismar suçundan da 30 yıl hapse mahkum edildi.

Bir kişi daha eksilmeyeceğiz yazılı döviz ve iki kadın

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • KADIN
    • Paylaş

    Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tartıştığı eşi Dilek K.’yı (41) defalarca bıçaklayıp öldüren ve tutuklu yargılanan Arif K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öz kızına cinsel istismar suçundan da 30 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, Arif K.'ye iyi hal indirimi uygulamadı.

    Olay, geçen yıl nisan ayında Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arif K. ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Dilek K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arif K., Dilek K.'yi defalarca sırtından bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Arif K. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Arif K.'nın yapılan araştırmalar sonucunda kızı N.K.'ya (19) cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ile sanık Arif K. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ve öz kızına 'cinsel istismar' suçlarından Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

    “BANA KOMPLO KURDULAR”

    Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Arif K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden katıldı. Savunmasında çok pişman olduğunu ifade eden sanık Akif K., kızı ile eşinin kendisine komplo hazırladığını öne sürerek, "Eşim beni aldatıyordu. Bundan kaçmak için 4 defa şehir değiştirdim. Her gittiğim şehirde bir sevgili yaptı. Ben de sevgililerini öldürmemek için başka illere taşındım. Son sevgilisiyle yaşadığı cinsel ilişkisini itiraf etti. Kızım o dönemler uyuşturucu kullanan biriyle takılıyordu. Ben de onu normal biriyle evlendirmek istedim. Eşim bana 'kıza sahip çıkamadın’ diyerek küfredip yüzüme tükürdü. Sinirlerime hakim olamadım ve bıçakladım. Cinsel istismar suçlaması ise bana kızgın oldukları için bir komplodur" diyerek kendisini savundu.

    'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

    Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, son savunmaların ardından sanık Arif K.’ya 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öz kızına cinsel istismarla suçlanan baba Arif K. ayrıca ‘cinsel istismar’ suçundan da 30 yıla hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan Arif K.’ya ‘iyi hal’ indirimi uygulamadı. (Bilecik/DHA)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Kadınların sağlık hizmetine erişim sorunu arttı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 641'e çıktı.

    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

    Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı
    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı

    RTÜK Üst Kurulu, Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma, Meral Akşener'in katıldığı program içinse Habertürk TV'ye para cezası verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

    İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak
    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak

    Gazeteci İskender Bayhan, salgın tedbirlerinde geçilen ikinci aşamayı, dolardaki yükselişi ve 6 Mayıs anmalarını Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

    İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!