07 Mayıs 2020 20:19

Kadınların sağlık hizmetine erişim sorunu arttı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB kadın temsilcileri, kadınların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunların pandemi sürecinde arttığını belirtti.

maskeli bir kadın endişe içinde camdan dışarıya bakıyor

Fotoğraf: Freepik

  • ANASAYFA
  • KADIN
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    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB kadın temsilcileri, kadınların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunların pandemi sürecinde arttığını belirterek, “Kadına yönelik şiddet açısından pandemi koşullarının yaşamsal riskleri ortaya çıkmaktadır” açıklaması yaptı. 

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kadın temsilcileri, koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kadınların sağlık hizmetine erişimde yaşadıkları sorunlara dair ortak yazılı açıklama yaptı.

    ÇALIŞANLARIN YÜZDE 70’İ KADIN

    Yapılan açıklamada, salgın gibi olağandışı durumlarda ortaya çıkan sorunlar ve alınan önlemlerin olağan dönemlerde de varlığını sürdüren toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunları katmerleştirdiğine dikkat çekildi. Olağandışı durumlarda yaşanan sorunların, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadın bedeni, emeği ve sağlığı üzerindeki bir dizi baskı ve sömürü politikasını yeniden üreten bir etkene dönüştüğüne vurgu yapılan açıklamada, “Nitekim son günlerde dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisi de salgın hastalıkların kadın sağlığı açısından ne anlam taşıdığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Pandemiyle mücadelede doğal olarak sağlık çalışanları ön safta görev yapmakta ve sağlık alanının yüzde 70’inden fazlasını da kadınlar oluşturmaktadır. Sağlık hizmeti bir ekip çalışmasıdır ve çok sayıda meslek grubundan yüz binlerce kadın sağlık çalışanı, triyajdan filyasyona, tanıdan tedaviye sağlık hizmetinin bütün süreçlerinde her an hastalık riskiyle, burun buruna görevlerini sürdürmektedir” denildi.

    HİZMETE ULAŞIM ENGELLENİYOR

    Kadınların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunların pandemi sürecinde arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Gerek virüs bulaşma riski gerekse sağlık kuruluşlarının virüsle mücadeleye öncelik vermeleri, başta şiddete maruz kalanlar olmak üzere kadınların en temel sağlık hizmetlerine ulaşmalarını engellemektedir. Bir halk sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddetin belgelenmesinin ve şiddetin yarattığı sağlık sorunlarının tedavisinin ancak hekimler tarafından yapılabileceği göz önüne alındığında, kadına yönelik şiddet açısından pandemi koşullarının yaşamsal riskleri ortaya çıkmaktadır. Kadının bedensel ve ruhsal sağlığına ilişkin sorunların çözümü için tedavi edici hizmetler yanı sıra aile planlaması, güvenli gebelik, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve izlem, ana-çocuk sağlığı hizmetleri, kronik hastalıkların izlemi, menapoz dönemi sağlık sorunları gibi temel hizmetlerin sürdürülmesinde güçlükler yaşanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

    ENGELLER KALDIRILMALI

    Açıklamanın devamında, Kovid-19 pandemisinde sağlık sektörünün büyük çoğunluğunu oluşturan kadın sağlık çalışanlarının ve toplumun yarısını oluşturan kadınların en temel hakları olan yaşama, sağlık ve çalışma haklarının güvenceye kavuşturulması için şu talepler sıralandı: “Pandemi dönemine ilişkin politikalar acilen toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yeniden düzenlenmeli, süresi öngörülemeyen salgında bulaşmayı azaltmak üzere başvurulan yöntemlerin cinsiyetçi ve eşitsiz biçimde uygulanması engellenmelidir. Kadınların, koruyucu ve tedavi sağlık hizmetlerine, kadına yönelik şiddet ve kız çocuklarına yönelik cinsel suçlarda adli hizmetlere erişimleri önündeki tüm engeller kaldırılmalı, bu çerçevede ilgili kurumsal ve hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır. Kürtaj hakkının suiistimale uğramaması için gereken önlemler alınmalı, yapılacak geç dönem kürtajlar acil bakım çerçevesinde değerlendirilmeli, düşük hapları reçete edilebilmelidir.” (Ankara/MA)

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