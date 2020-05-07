Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, 7 Mayıs 2020 Perşembe gününe dair koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 3 bin 641'e yükseldi. Ayrıca 1977 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte,

57 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi,

1977 kişiye Kovid-19 tanısı kondu,

30 bin 395 adet Kovid-19 testi uygulandı,

4 bin 782 kişi hastalığı yendi.

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1yBZCUK3hT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

Bu verilere göre şu ana dek Türkiye'de

1 milyon 265 bin 119 Kovid-19 testi uygulandı,

133 bin 721 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu,

3 bin 641 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti,

82 bin 984 kişi Kovid-19 hastalığını atlatarak iyileşti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ayrıca yoğun bakımda yatan hasta sayısı bugün itibariyle 1260 olurken entübe hasta sayısı 665 olarak açıklandı. (HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil

Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak