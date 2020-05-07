07 Mayıs 2020 18:37

Yönetmen Özer Kızıltan toprağa verildi

İlk uzun metraj filmi "Takva" ile ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül alan Özer Kızıltan son yolculuğuna uğurlandı.

Özer Kızıltan

Fotoğraf & Grafik: Elmurod Usubaliev/AA

  • ANASAYFA
  • KÜLTÜR
    • Paylaş

    Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Yönetmen Özer Kızıltan toprağa verildi. Kızıltan, ilk uzun metraj filmi "Takva" ile ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül almıştı.

    Bugüne kadar birçok televizyon dizisinin yanı sıra sinema ve televizyon filmlerine imza atan Kızıltan'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığına defnedildi.

    ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

    İstanbul'da 1963'te dünyaya gelen ve ilk, orta, lise öğrenimini burada tamamlayan Özer Kızıltan, 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolsa da 1989'da ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'ne öğrenci olarak girdi.

    Kızıltan, öğrencilik döneminde çektiği "Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını" adlı filmle Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini, aynı filmle İzmir Kısa Film Festivali'nde "Altın Artemis Ödülü"nü ve dönemin Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü'nü kazandı.

    "Değirmen" adlı senaryosuyla 1991'de Kültür Bakanlığı Senaryo Ödülü'nü alan ve bu senaryoyu 35 mm. film olarak çeken yönetmen, 1992'de Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yarışmasında "Welcome Missouri" adlı senaryosuyla da ödüle layık görüldü.

    "TAKVA" FESTİVALLERDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

    Lisans diplomasını, Prof. Sami Şekeroğlu danışmanlığında, Yaşar Kemal'in "Kuşlar da Gitti" adlı eserinden uyarlayarak çektiği "Son Kuşlar da Gitti" filmiyle 1993’te alan Kızıltan, mezuniyetinin ardından profesyonel alanda senarist, yönetmen ve danışman olarak çalışmaya başladı.

    Kızıltan, tanıtım, eğitim ve reklam filmleri yönetmesinin yanı sıra 2000'de "Zümrüt/Gözlerin Aklıma Gelirse" adlı televizyon filminin de yönetmen koltuğuna oturdu.

    Çalışmalarını 2002'de "Gülbeyaz" adlı yapımla birlikte televizyon dizilerinde yoğunlaştıran Özer Kızıltan, 2003'te "Kurşun Yarası", 2004'te de "Müjgan Bey" ve "Yağmur Zamanı" dizilerini yönetti.

    Kızıltan, 2005'te 35 mm. ile çektiği "Takva" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 11 dalda ödül alırken, Kars Altın Kaz Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve SİYAD değerlendirmelerinde çeşitli ödüller kazandı.

    Film ayrıca Berlin Film Festivali’nde "FIPRESCI", Saraybosna Film Festivalinde "En İyi Film", Estonya Film Festivali’nde "En İyi Film", Toronto Film Festivali’nde "Kültürel Yenilik Ödülü"nün sahibi oldu.

    MSGSÜ EĞİTİM KADROSUNDA YER ALDI

    Kızıltan 2006-2013'te "Mavi Kuş", “Cemile”, "Yalancı Yarim", "Yaralı Yürek", "Sessiz Fırtına", "Son Ağa", "Karamel", "Elveda Rumeli", "Sensiz Yaşayamam", "Küçük Hanımefendi" ve "Tozlu Yollar" adlı yapımlara imza attı.

    Sinema alanında yönetmen olarak son çalışması 2011'de çekip sinemaseverlerle buluşturduğu "Beni Unutma" filmi olan Kızıltan, daha sonra "Adam ve Çocuk", "Kayıp İnci", "Mahrumlar", "Aşkın 5 Hali" ve "Elimiz Mahkum" gibi televizyon filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.

    Özer Kızıltan, 2012-2019'da, mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü eğitim kadrosunda yer alarak bilgi ve deneyimlerini gençlere aktardı. (İstanbul/AA)

    Takva ile kapitalizm <br>   arasında Muharrem'in öyküsü

    Takva ile kapitalizm
       arasında Muharrem'in öyküsü

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 3 bin 641 ölüm | Öne çıkan tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi
    Son 24 saatte Koronavirüs sebebiyle 57 kişi yaşamını yitirdi

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 3 bin 641'e çıktı.

    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
    Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

    Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı
    RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı

    RTÜK Üst Kurulu, Canan Kaftancıoğlu'nun konuk olduğu program için Halk TV'ye para cezası ve 5 kez program durdurma, Meral Akşener'in katıldığı program içinse Habertürk TV'ye para cezası verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

    İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak
    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak

    Gazeteci İskender Bayhan, salgın tedbirlerinde geçilen ikinci aşamayı, dolardaki yükselişi ve 6 Mayıs anmalarını Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı
    İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ne dair Kadın Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı

    İHD İzmir Şubesinin Balıkesir, Kütahya, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Afyon, Aydın, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir’i kapsayan 4 aylık raporuna göre 141 kadın ve 63 çocuk hak ihlaline uğradı.

    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!