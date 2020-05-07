07 Mayıs 2020 18:44

HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi

HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Kemal Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin öne çekilmesine tepki gösterdi: Masa başında sürekli değiştirdiğiniz bu tarihlerin konusu çocuklarımızdır.

Fotoğraf: Pixabay

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    TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin öne çekilmesine tepki gösterdi.

    Tiryaki, Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, merkezi sınav tarihlerini YÖK'ün ve MEB'in belirlediğini bildiklerini ancak bu yetkinin fiilen onların ellerinden alındığını öne sürdü.

    Tiryaki, sınav tarihlerinin erkene alınmasının toplumun hiçbir kesimince kabul görmediğini savundu.

    Tamamen ekonomik nedenlerle böyle bir karar alındığına dair bir kanaat olduğunu savunan Tiryaki, "Bu ekonomik nedenin de turizm mevsiminin tam ortasında, temmuz ayı sonunda sınav yapılmasının turizm sektörünü olumsuz etkilemesi olduğu söyleniyor." diye konuştu.

    Tiryaki, AK Parti'nin 10 ya da 100 yıl sonrasını düşünmediğini, güne odaklandığını, ülkenin gelecek hayalini kararttığını ileri sürdü.

    "Masa başında sürekli değiştirdiğiniz bu tarihlerin konusu çocuklarımız, onların geleceği, onların umutlarıdır." diyen Tiryaki, çocukların geleceklerinin karartılmamasını istedi.

    Kemal Bülbül de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlığın yetkisinin elinden alındığı değerlendirmesinde bulundu.

    Bülbül, sınavlara dair yapılan düzenlemede eğitim bilimiyle ilgili kurumların, eğitim sendikalarının, eğitim bilimcilerin, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin sözlerinin, muhalefetin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti. (AA)

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