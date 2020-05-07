Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Elazığ depremine yönelik sosyal medya açıklamaları ile gündeme gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, bu kez kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleyi kapsayan İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.

Sosyal medya paylaşımında cinsiyet eşitliğini, insanlığın, milletin ve ailenin imhası projesi olarak niteleyen Gencer, “İstanbul Sözleşmesine hayır” etiketini kullandı.

Gencer’in açıklaması kadınların tepkisini çekti. Çok sayıda kadın öğrenci, “Öğretim görevlisinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadına yönelik şiddeti ve istismarı hedef gösteren açıklamaları nedeniyle üniversiteden ve mesleğinden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Gencer Elazığ’da yaşanan deprem sonrası çocuk istismarını meşrulaştırmaya dönük paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımlar üniversitede ve sosyal medyada tepki uyandırmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

İstanbul Sözleşmesi

Cinsiyet eşitliği yalanıyla imzalanmış ailenin ve insanlığın idamı fermanıdır.#istanbulsözleşmesinehayır — Bedri Gencer (@GencerBedri) May 6, 2020

Mecliste çıkaran milletvekilleri bile "yanlış yaptık" diye pişmanlıklarını itiraf ediyorlarsa ülkesini seven hiç kimse İstanbul Sözleşmesini savunamaz. Milletin iradesi uyarınca bir an önce yanlıştan dönülmelidir#istanbulsözleşmesinehayır — Bedri Gencer (@GencerBedri) May 7, 2020

Kadın-erkek olmadan insan

insan olmadan aile

aile olmadan millet

millet olmadan insanlık

olmaz.

Dolayısıyla cinsiyet eşitliğiyle insanın, ailenin, milletin, insanlığın imhası projesini önlemek için#istanbulsözleşmesinehayır — Bedri Gencer (@GencerBedri) May 6, 2020

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