Daha önce istismarı meşrulaştıran profesör bu kez İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı
Yıldız Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.
Bedri Gencer'in sosyal medya paylaşımının ekran görüntüsü
Geçtiğimiz aylarda yaşanan Elazığ depremine yönelik sosyal medya açıklamaları ile gündeme gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, bu kez kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleyi kapsayan İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı.
Sosyal medya paylaşımında cinsiyet eşitliğini, insanlığın, milletin ve ailenin imhası projesi olarak niteleyen Gencer, “İstanbul Sözleşmesine hayır” etiketini kullandı.
Gencer’in açıklaması kadınların tepkisini çekti. Çok sayıda kadın öğrenci, “Öğretim görevlisinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadına yönelik şiddeti ve istismarı hedef gösteren açıklamaları nedeniyle üniversiteden ve mesleğinden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Gencer Elazığ’da yaşanan deprem sonrası çocuk istismarını meşrulaştırmaya dönük paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımlar üniversitede ve sosyal medyada tepki uyandırmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)
İstanbul Sözleşmesi— Bedri Gencer (@GencerBedri) May 6, 2020
Cinsiyet eşitliği yalanıyla imzalanmış ailenin ve insanlığın idamı fermanıdır.#istanbulsözleşmesinehayır
Mecliste çıkaran milletvekilleri bile "yanlış yaptık" diye pişmanlıklarını itiraf ediyorlarsa ülkesini seven hiç kimse İstanbul Sözleşmesini savunamaz. Milletin iradesi uyarınca bir an önce yanlıştan dönülmelidir#istanbulsözleşmesinehayır— Bedri Gencer (@GencerBedri) May 7, 2020
Kadın-erkek olmadan insan— Bedri Gencer (@GencerBedri) May 6, 2020
insan olmadan aile
aile olmadan millet
millet olmadan insanlık
olmaz.
Dolayısıyla cinsiyet eşitliğiyle insanın, ailenin, milletin, insanlığın imhası projesini önlemek için#istanbulsözleşmesinehayır
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