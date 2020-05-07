RTÜK, Halk TV'ye ve Habertürk TV'ye ceza verilmesini kararlaştırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma, Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, Halk TV'de canlı yayınlanan "Sözüm Var" programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine ilişkin uzman raporunu görüştü.

Üst Kurul, raporda yer alan, Kaftancıoğlu'nun programda kullandığı "Şöyle bir gerçeklik var ki önümüzdeki seçimde, bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı... Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" cümlelerini detaylı olarak inceledi.

RTÜK, Kaftancıoğlu'nun sözlerini, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçtiği hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi. RTÜK, gerekçe olarak ise "Ulusal yayın yapan bir televizyonda, darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varıldı. Bu sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmaması doğru değil" dedi.

Kaftancıoğlu'nun sözlerini "demokrasi dışı ima ve çağrışımlar" olarak tanımlayan RTÜK, ayrıca bu ifadelerin "kamu düzenini bozacak, sosyal ve siyasi bir krizin başlamasına neden olacak nitelikte olduğu, kamuoyu üzerinde korku ve endişe kaynağı olabileceği ve aynı zamanda toplumda kin, düşmanlık ve nefret duygularını artırabileceği" sonuçlarına uaşıldığını ve ilgili yasanın ihlal edildiğini öne sürdü.

İlgili kanunun "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiğini söyleyen RTÜK, bu gerekçeyle Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

AKP İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK, KAFTANCIOĞLU'NU TEHDİT ETMİŞTİ

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV canlı yayınında yaptığı konuşma sonrası Twitter hesabından kendisini tehdit etmiş, "'Seçimle olmazsa bir şekilde'... Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir. #BizBurdayız" ifadelerini kullanmıştı.

“Seçimle olmazsa bir şekilde”



Milletimiz buna en son yelteneni

15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü.



Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor.



Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir. #BizBurdayız — Bayram Şenocak (@bayramsenocak) April 30, 2020

HABERTÜRK'E İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

RTÜK Üst Kurulu, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuk olduğu “Teke Tek” programında kullanılan bazı ifadelerin ülkücü camiayı hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK kararında, "prime time"da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte “it ürür, kervan yürür”, “itlerle uğraşmıyoruz” ifadelerinin kullanmasının yanlış bulunduğu belirtilerek söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk’e üst sınırdan idari para cezası uygulanacağı ifadelerine yer verildi.

RTÜK ayrıca, "halk sağlığını hiçe sayarak vatandaşı dolandırdıkları ve böylece haksız kazanç elde ettikleri" gerekçesiyle Doruk TV, Yalova TV, Kanal Çay, Nisa TV, 1 An TV, Vadim TV, Ber TV ve Süper TV kanalları hakkında yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası kararları verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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