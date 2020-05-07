Eğitim Sen: LGS takvimi, merkezi sınav ve yerleştirme sistemi yeniden belirlenmeli

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili takvimin, merkezi sınavın ve yerleştirme sisteminin yeniden belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "YKS ve LGS gibi milyonlarca öğrenciyi, eğitim ve bilim emekçisini ilgilendiren konularda siyasi iktidar ortaya konulan düşünceleri yok sayarak aldığı kararı uygulamaya başlamıştır. Bu demokratik ve bilimsel bir yönetim biçimi değildir. Demokrasinin kurumsallaştığı koşullarda, kamuoyunun ifade ettiği itiraz, eleştiri ve düşüncelerin yöneticiler tarafından algılanması ve gereğinin yerine getirilmesi beklenir. Oysa bizim yaşadığımız gerçeklik yönetime iletilen düşünce, öneri ve eleştirilerin yok sayılmasıdır. Yaşamı alınan karardan etkilenen milyonlarca insanın sesinin duyulmamasını, itirazlarının ve taleplerinin yok sayılmasını kabul etmek mümkün değildir. Eğitim Sen yaşamımız ve geleceğimiz için mücadeleyi sürdürecektir" denildi.

EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLAR

Açıklamada, eğitimle ilgili yaşanan sorunlar şöyle sıralandı:

LGS’nin 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacağının açıklanmasının ardından, MEB Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu yenileyerek, sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağını ilan etti. Kamuoyunda sınavın yapılacağı tarih, sınavın kendisi ve uygulanmasına dönük çok sayıda eleştiri, uyarı ve öneri varken MEB’in bunları yok sayarak hızlıca kılavuzu yenilemesi demokratik ve bilimsel değildir. LGS ile ilgili takvim, merkezi sınav ve yerleştirme sistemi yeniden belirlenmelidir. Öğrencileri, ailelerini ve eğitimcileri yok sayarak alınan kararlar öğrencilerin üstün yararına hizmet etmeyecektir. LGS ile ilgili oluşan hoşnutsuzluğun yoğunluğundan dolayı MEB velileri ikna etmenin yollarını aramaya başladı. Kimi ilçelerde velilerle online toplantılar yapılması, yapılan toplantıların fotoğraf ve videolarının çekilmesi istenmektedir. Velilerle toplantıda dahi, yoksul veliler yok sayılmaktadır. Uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler eğitimden, aileler de çocuklarla ilgili toplantıdan mahrum kalmaktadır. Ayrıca, anlaşılan odur ki, MEB önümüzdeki günlerde ciddi kamuoyu çalışmasına hazırlanmaktadır. MEB’in görevi kamuoyunda algı oluşturmak yerine sorunlara gerçek çözümler üretmektir. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara gerçekçi çözümler üretmek yerine öğretmenlerin üzerinde kurulan baskı ve kontrolle, yaşanan sorunlar görünmez hale getirilmeye çalışılmaktadır. Diğer taraftan da öğretmenler arasında oluşturulmaya çalışılan rekabet ortamının verimi artıracağı düşüncesiyle öğretmenlerin birbirleriyle yarışması beklenmektedir. EBA yarış alanı değildir. Öğretmenler her koşulda öğrencilerinin üstün yararını gözetecek ve asla rekabet içerisinde olmayacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde yeniden göreve başlayan raporlu ve izinli öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak için görevlendirilen ücretli öğretmenlerin görevlerine kimi okullarda son verilmek istenmesi üzerine İl MEM’ler MEB’den görüş istemiştir. MEB Personel Genel Müdürlüğü, 05 Mayıs 2020 tarihinde, ücretli öğretmenlerin görevlerine son verilmesinin “sosyal devlet” anlayışına uygun olmayacağını belirtmiştir. Ücretli öğretmenlerin görevlerine son verilmemeli ve arkadaşlarımız ücretli idari izin kapsamına alınmalıdır. Öğretmenlerin tamamı kadrolu istihdam edilmelidir. MEB tarafından 25 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan “bursluluk sınavı” 06 Haziran 2020 tarihine ertelenmişti. LGS ve YKS ile ilgili yapılan tarih düzenlemesi kapsamına alınmayan bursluluk sınavının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Salgının geldiği aşamada, her an yeniden vaka sayısında artış yaşanabileceği ve bundan dolayı alınan tedbirlere titizlikle uyulması konusunda uyarılar yapılmaktadır. Bu koşullarda 6 Haziran 2020 tarihinde bursluluk sınavının yapılması mümkün değildir. MEB, acilen bu sınavı salgın tehlikesi ortadan kalktıktan sonra yapılması kaydıyla ertelemelidir. Öğrencilerimizin sağlığı ve eğitim hakkı önceliğimizdir.

(HABER MERKEZİ)

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