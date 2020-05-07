07 Mayıs 2020 16:38
Cam işçisi için plazma bağışçısı aranıyor
Koronavirüse yakalanan Şişecam işçisi Mehmet Kürtül için plazma bağışçısı arandığı duyuruldu.
Fotoğraf: AA
Koronavirüse yakalanan Şişecam işçisi Mehmet Kürtül için plazma bağışçısı arandığı duyuruldu. Ailesi ve arkadaşlarının paylaştıkları mesajda “Kırklareli Devlet Hastanesinde yatan hastamız Mehmet Kürtül için (kan grubu B rh pozitif) plazma arayışındayız. Yardımlı olabilecek donörler 0542 261 89 98 telefon numarasından ulaşabilirler” denildi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)
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