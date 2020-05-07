07 Mayıs 2020 16:38

Cam işçisi için plazma bağışçısı aranıyor

Koronavirüse yakalanan Şişecam işçisi Mehmet Kürtül için plazma bağışçısı arandığı duyuruldu.

Koronavirüse karşı önlem olarak koruyucu ekipman giyen sağlık emekçileri acil servise girerken

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Koronavirüse yakalanan Şişecam işçisi Mehmet Kürtül için plazma bağışçısı arandığı duyuruldu. Ailesi ve arkadaşlarının paylaştıkları mesajda “Kırklareli Devlet Hastanesinde yatan hastamız Mehmet Kürtül için (kan grubu B rh pozitif) plazma arayışındayız. Yardımlı olabilecek donörler 0542 261 89 98 telefon numarasından ulaşabilirler” denildi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

    Dolar 7,26 TL'ye ulaşarak tarihi rekorunu tazeledi (7 Mayıs 2020)

    Dolar 7,26 TL'ye ulaşarak tarihi rekorunu tazeledi (7 Mayıs 2020)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Yazar Ayla Kutlu kimdir? Ayla Kutlu'nun eserleri ve ödülleri
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    GÜNCELLENDİ
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi
    Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

    Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak
    Dağıtım sorunu çözülemedi, maskeler yarından itibaren en fazla 1 liradan satılacak

    Ücretsiz maske dağıtımında sorun bitmedi, maske satışına izin verildi. Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin 1 liradan fazlaya yapılacak satışların "fahiş fiyat" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz
    İş yerlerine maske dağıtımı başladı | Dr. Erol Ünder: Sayı yetersiz

    İş yerlerine ücretsiz maske dağıtımı başladı ve işçi başına 15 gün için 20 adet maske verildi. Uzman görüşü, bu sayının çok yetersiz olduğu yönünde.

    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak
    İskender Bayhan: İşçilere uygulanan sürü bağışıklığı daha geniş kitlelere uygulanacak

    Gazeteci İskender Bayhan, salgın tedbirlerinde geçilen ikinci aşamayı, dolardaki yükselişi ve 6 Mayıs anmalarını Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil
    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Yeni karantina ilanları varken "normalleşme" doğru değil

    Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile hükümetin "normalleşme" planını, olası sonuçlarını ve salgının seyrini konuştuk.

    Sahra hastaneleri tepkisi: Amaç salgınla mücadele değil, rant
    Sahra hastaneleri tepkisi: Amaç salgınla mücadele değil, rant

    TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası, sahra hastaneleri adı altında kentsel rant projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

    KESK: Emek ve meslek örgütlerine müdahale girişimlerini kınıyoruz
    KESK: Emek ve meslek örgütlerine müdahale girişimlerini kınıyoruz

    Baro ve tabip odalarına yönelik müdahalelere tepki gösteren KESK, emek ve meslek örgütlerinin yayında olmaya devam edeceklerini açıkladı.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! Ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…
    Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

    Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"

    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı
    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

    Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir'in çeşitli yerlerinde anıldı.