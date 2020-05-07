Cam işçisi için plazma bağışçısı aranıyor

Termik santrallerinin faydası tek, zararları pek…

Denizli'den çevre mühendisi Gürol Gök Termik santrallerin zararlarını ve faydalarını yazdı. "Denizli Tavas’ta yapılması planlanan Avdan Termik Santrali için siz karar verin. Para mı? Sağlık mı?"