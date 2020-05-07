Kanserle mücadele eden 8 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

Adana'da, yasak nedeniyle tedavi için yurtdışına gidemeyen, kemik kanseriyle mücadele eden 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, dün gece durumunun ağırlaşmasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ataç, Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet'in annesi Zekiye Ataç ve babası Harun Reha Ataç 2018 yılında Gülen Cemaati soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ataç'ın annesi serbest bırakılırken, babası tutuklandı. Babası cezaevinde olan 8 yaşındaki Ahmet, Türkiye'ye sosyal medyada yayınlanan “19 aydır babamı görmüyorum. Bir yıldır hastayım. Babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum" videosu ile tanımıştı.

Ataç'ın annesi Zekiye Ataç, Almanya'daki bir onkoloji kliniğinde tedavi umudu olduğunu sosyal medyadan duyurmuş ancak yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Ataç babaannesi ile Almanya’ya gitmişti. Annesini yanında isteyen Ataç, tedavisine ara verildiği süreçte yeniden Türkiye’ye getirilmişti. Daha sonra yürütülen kampanya ile annesi pasaportunu alabilmişti. Ataç, tedaviye cevap veremediği için tekrardan Türkiye'ye getirilmişti. Baba Ataç ise tüm girişimlere rağmen oğlunun son günlerini göremedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

8 yaşındaki Ahmet’in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medyada "#AhBeAhmet" etiketiyle tepki gösterildi. (HABER MERKEZİ)