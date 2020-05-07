Mithat Sancar: Şık'ın eleştirileri bana göre haksız da olsa çatışmamız olamaz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ahmet Şık’ın istifası ve tartışmalarla ilgili “Yaptığı eleştiri bana göre haksız olsa bile, ayrılma usulü bana göre doğru olmasa bile Ahmet’le bizim herhangi bir şekilde çatışmamız olmaz. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde sık sık buluşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de soruları yanıtladı. Sancar, partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eleştirilerini ve ayrılma usulünü doğru bulmadığını ancak kimsenin onu veya HDP’yi yıpratacak bir tartışma içine girmemesi gerektiğini söyledi. Sancar, kendisinin de zaman zaman HDP’yi eleştirdiğini söyledi. Sancar, “Ayrılmak onun takdiridir ama ben eleştirisini ve tarzını doğru bulmadım. Eğer hakikaten HDP’de sorun varsa, işleyişte sorun varsa ki benim de eleştirilerim hep vardı daha demokratik bir işleyişin gerektiğini düşünüyordum ama Ahmet’in kastettiği gibi değil. Daha farklı bir şekilde, daha katılımcı ve içeride daha şeffaf bir yapının gerekli olduğunu ben de söyledim ve bu konuda da hep bir çaba var” dedi.

"GÖRÜYORUM Kİ BU İŞ ÇOK ZORMUŞ"

Daha önce yönetimde hiç yer almadığını ve bu nedenle işleyişi tam olarak bilmediğini ifade eden Sancar, “Şimdi eş genel başkanım ve görüyorum ki bu iş çok zormuş. HDP’nin eş genel başkanı olmak çok zor çünkü HDP çok renkli, çok sesli bir parti. Bir konu saatlerce tartışılıyor. Neden? İkna ve mutabakat diye bir yöntemi vardır bu partinin organlarında. Bir kişi bile itiraz ileri sürmüşse onu ikna etme gibi bir prensipten hareket ediyoruz. Oy çokluğu oy birliğinden önce mutabakat diye bir prensipten hareket ediyoruz” diye konuştu.

Ahmet Şık’ın istifaya gerek duymadan HDP’de devam etmesi ve eleştirilerini parti kurullarında söylemesi gerektiğini belirten Sancar, şöyle devam etti: “Ahmet bizim yine birlikte yürüdüğümüz bir yoldaşımızdır. Yaptığı eleştiri bana göre haksız olsa bile ayrılma usulü bana göre doğru olmasa bile Ahmet’le bizim herhangi bir şekilde çatışmamız olmaz. Tam tersine Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde sık sık buluşacağımızı düşünüyorum. O nedenle kimse buradan HDP’yi veya Ahmet’i yıpratacak bir tartışmaya girmesin lütfen. Halk tabiri ile söyleyeyim ‘Kimseye buradan ekmek çıkmaz’. Ahmet’i yıpratmak yanlıştır onun üzerinden HDP’yi yıpratmaya çalışmak da nafiledir.”

ŞIK: HDP’DEN İSTİFA ETTİM YOLDAŞLIKTAN DEĞİL

Ahmet Şık ise üç gün önce HDP’den istifasına yönelik iddialara, sosyal medyadan yanıt vermiş, “HDP’den istifa edişimle ilgili ‘Komplo teorilerine itibar edilmemesi’ temennimi, komplo teorilerine itibar edenlere akademisyen de olsa itibar etmeyin diye güncelliyorum. Bayağılığı da aşan bir dille ‘eleştiri’ yöneltenler ve aynı biçimde karşılık verenlere ise söyleyeceğim şu ki HDP’den istifa ettim yoldaşlıktan değil” açıklamasını yaptı. (HABER MERKEZİ)

Ahmet Şık HDP'den istifa ettiğini açıkladı