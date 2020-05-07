İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımdaki bazı hatlarda yoğunluk yaşandı

Koronavirüs tehlikesi sürerken İstanbul’daki toplu taşıma araçlarında bu sabah yoğunluk dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan ‘seyrek oturma’ düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah 07.00 sıralarında Beylikdüzü’nden gelen metrobüste Avcılar'dan Merter'e kadar yoğunluk gözlendi. Merter'den otogara kadar olan metro yolculuğunda da yoğunluk dikkat çekti.

Beylikdüzü’nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar’dan 3 yolcu daha bindi. Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter’e kadar inen ve binenlerle 18 oldu.

Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü. Özellikle kapı önlerinde ‘Sosyal mesafe’ye uyulmadığı göze çarptı.

Fotoğraf: İhsan Dörtkardeş/DHA

(İstanbul/DHA)

Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)