İstanbul seçimlerinin tekrarını isteyen Zeki Yiğit, Danıştay’ın yeni başkanı oldu

Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulunca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi.

Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu. Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek.

MÜHÜRSÜZ PUSULAYA VE İSTANBUL SEÇİMİNİN YENİLENMESİNE "EVET" DEMİŞTİ

Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin değişmesi için 16 Nisan 2017’de yapılan Referandum oylamasında mühürsüz pusulaların kabul edilmesi kararında imzası bulunan YSK üyelerinden biriydi.

Zeki Yiğit daha sonra, AKP’nin İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesine ilişkin öneriye de evet demişti.

ODASINDA 'BÖCEK' BULUNMUŞTU

Zeki Yiğit'in Danıştay'daki odasında 2012'de dinleme cihazı bulunmuştu. FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hakimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü. (HABER MERKEZİ)

Danıştayda başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı, seçime yarın devam edilecek