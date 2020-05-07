Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden zanlı hakkında tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan Tuna Görgünoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği elektronik postalarla "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu'nun 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Sanık Tuna Görgünoğlu'nun, İmamoğlu'na hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporu ve sanığın ikrarlı savunması ile tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu sanık Görgünoğlu'nun, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının 11 yıla kadar hapsi istendi