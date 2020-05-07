SES: Sosyal hizmet emekçileri "vefa" angaryasından muaf tutulmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ermekçileri Sendikası (SES) 30 ilde, 115 sosyal hizmet kurumunu kapsayan anketini açıkladı. Sosyal hizmet kurumlarının yüzde 37'sinde “vefa projesi” kapsamında gıda kolileri taşıtılması, evlere verilecek kolonya ve maske dağıtımı gibi görev tanımı dışında işlerin verildiğini belirtilen açıklamada, riskli ve ihtiyaç sahibi kesimlerle çalışan sosyal hizmet emekçilerinin “vefa projesi” gibi ek iş ve angaryadan muaf tutulması gerektiğini vurgulandı.

50'si sosyal hizmet merkezleri, 39'u kadın çocuk ve yaşlılara hizmet veren yatılı kuruluş; 14'ü İl Müdürlükleri ve Bakanlık, 12'si yaşlı engelli ve kadınlara yönelik gündüzlü kuruluşlarda yapılan anketin sonuçlarını açıklayan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, kurumların yüzde 58'inde yeterli sayıda maske bulunurken, yüzde 6'sında hiç bulunmadığını kaydetti.

Kurumların yüzde 52'sinde kurum girişinde müracaatçılara vaka araması yapılmadığını bildiren Erden, sadece gündüz hizmet veren kurumlar kapsamındaki yerlerin yüzde 47'sinde kurum girişinde başvuruya gelenlere ateş ölçümü ve anamnez ile vaka araması yapıldığını dile getirdi. Kurumların yüzde 82'sinde sosyal hizmet emekçilerine periyodik olarak Covid-19 testi yapılmadığını belirten Erden, “Kurumların sadece yüzde 3'ünde temaslı sosyal hizmet emekçilerine semptom gösterip göstermediklerine bakmaksızın test yapılmaktadır; yüzde 22'sinde semptom yoksa çalışmaya devam ettirilmektedir; yüzde 15'inde semptom olsun olmasın ev izolasyonuna gönderilmektedir; yüzde 8'inde test sonucu çıkana kadar çalıştırılmaktadır; kurumların yüzde 5'inde temas özeliklerine göre yüksek riskli ise ev izolasyonuna gönderilmekte; yüzde 4'ünde düşük riskli ise maske ile çalışmaya devam etmektedir. Anket yapılan kurumların yüzde 23'ünde henüz böyle bir durumla karşılaşılmadığı ifade edilmiştir”dedi.

Ayrıca kurumların yüzde 37'sinde çalışan sosyal hizmet emekçilerinin "Vefa Projesi" kapsamında görevlendirildiğine dikkat çeken Erden, “Vefa Projesi kapsamında kimi zaman yazılı görevlendirmeler dahi olmadan, sosyal hizmet emekçileri meslek tanımlarına ve görevlerine bakmaksızın görevlendirilmekte, görev tanımlarında hiç olmayan işler yüklenmektedir. Sosyal hizmet emekçilerine gıda kolileri taşıtılması, evlere verilecek kolonya,maske gibi malzemelerin dağıtımı, sosyal yardım desteklerinin dağıtımı gibi görevler, tarafımıza en çok iletilen görev dışı işlerdir” dedi. Erden, 7/24 bakım hizmeti alan, riskli, ihtiyaç sahibi kesimlerle çalıştıkları düşünüldüğünde sosyal hizmet emekçilerinin asli görev alanları dışında “vefa projesi” gibi ek iş ve angaryadan muaf tutulması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

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