Bartın'da üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı
Bartın'da iki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç tutuklandı.
Fotoğraf: Evrensel
Bartın'da 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı.
Bartın'da merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı eşi R.Ç.’nin 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.’yi gözaltına aldı. Çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç. adliyeye sevk edildi. R.Ç., ‘Tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)
Eskişehir Eğitim Sen, istismar zanlılarının serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Diyarbakır'da karantina sürecinde 50 çocuk istismara uğradı
İnfaz paketi ile salıverilen erkek cinsel istismarda bulundu