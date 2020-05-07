07 Mayıs 2020 13:34

Cizre ve İdil eş başkanlarının "görevden uzaklaştırma" kararı 2 ay uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, yerlerine kayyum atadığı Cizre ve İdil belediye eş başkanları ile meclis üyelerinin görevden uzaklaştırma kararlarını uzattı.

İdil Belediyesi

Fotoğraf: MA

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    İçişleri Bakanlığı, yerlerine kayyum atadığı Cizre ve İdil belediye eş başkanları ile meclis üyeleri hakkında verdiği görevden uzaklaştırma kararlarını 2 ay daha uzattı.

    İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yılın ekim ve kasım aylarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Şırnak'ın Cizre ve İdil belediyelerinin eş başkanlarını görevden uzaklaştırarak, yerlerine kayyum atamasına karar vermişti.

    Bakanlığa bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, her iki belediyeye de gönderdiği yazıda, Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ ve İdil Belediyesi Eşbaşkanı Songül Erdem hakkında verdiği kararın 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

    Yine HDP'li İl Genel Meclis üyesi Ali Akdeniz ve HDP'li Silopi Belediyesi Meclis üyesi Fehime Saruhan hakkında verilen uzaklaştırma kararlarının da 2 ay uzatıldığı belirtildi.

    Kararların uzatılmasına ise, görevden uzaklaştırılanlar hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" gibi iddialarla açılan davalar gerekçe gösterildi.

    Öte yandan kararlar kayyum atanan belediyelerin Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından belediye eşbaşkanlarına tebliğ edildi. (Şırnak/MA)

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