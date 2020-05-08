08 Mayıs 2020 04:13

İşçi mektubu: Deniz ve arkadaşları yaşasalardı işçilerin yanında olurlardı

"Biz işçilerin, garip gurebanın kursağından haram lokma geçmez, haram lokma başkasının sırtından, emeğinden çalınandır. Bence Deniz Gezmiş bu haramzadelere de karşıydı."

Fotoğraf: İşçiler

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Gebze’den bir işçi

    Çalıştığımız fabrikada 15.00’teki ara molada beraber çalıştığımız, kader birliği yaptığımız bir abimiz bana dönerek “Bak bugün 6 Mayıs Denizlerin asıldığı gün sen de bir mektup yaz da Evrensel gazetesine gönderelim” dedi. Hatta gazeteyi arayıp “Bir işçi arkadaşımız Denizlerle ilgili bir mektup yazacak” deyip telefonu bana verdi. Ben de telefonda mektup yazma sözü verdim. Sanırım Deniz verdiği her sözün gereğini yapmışsa, ben de bir Deniz olmasam da sözümü tutarak Deniz ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümünde kısa bir mektup yazmak istedim.

    Ben dini vecibelerini samimice yerine getirmeye çalışan bir işçiyim. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada 3 aydır asgari ücrete çalışmaktayım. Evliyim bir çocuğum var. Ekmeğimi hep çalışarak, işçilik yaparak kazandım. Maret fabrikasında da çalıştım. Maret’te 1 yılımı doldurmama 1 ay varken beni işten attılar. Neden derseniz 3 hafta üst üste beni gece vardiyasına yazdılar. Ben buna itiraz edince, hakkımı aramaya kalkınca işten attılar. Mutlu Akü’de de çalıştım. Ama sözleşmeli olarak çalıştırıyorlardı. 3 ay sözleşme yapıyorlar daha sonra tekrar sözleşmemizi yeniliyorlar sonra da işten atıyorlardı. Mutlu Akü’de kurşun soluyorduk.

    İşsiz de kaldım. Hani demem o ki biz işçiler için ekmek kavgası çok çetin geçiyor. Sanırım Deniz ve arkadaşları bugün yaşasalardı bu ekmek kavgasını veren işçilerin yanında olurlardı. Biz işçilerin, garip gurebanın kursağından haram lokma geçmez, haram lokma başkasının sırtından, emeğinden çalınandır. Bence Deniz Gezmiş bu haramzadelere de karşıydı.

    Birkaç şeyi daha söylemek istiyorum. ABD denen haydut bir ülkenin dünyada sömürü kaptanlığı yapması aşikardır. Ama bu haydut ABD’nin 6. filosunun Türkiye’ye gelmesine karşı isyan etmek, karşı çıkmak haklı bir durum değil midir? 6. filo Dolmabahçe’ye geldiğinde Deniz ve arkadaşları yankileri denize atarken kendilerine milliyetçi, İslamcı diyenler de onlara taş atmıştı. Oysa onlar da Denizler gibi samimi olsalardı, gerçekten ABD’ye karşı olsalardı Denizlerle birlikte olmaları gerekirdi. Bence doğrusunu Denizler yaptı. Şu da acı bir gerçektir ki ’68’lerden bu yana bu ülkede hâlâ böyle bir ABD karşıtı eylem olmamıştır.

    Evet burası ABD limanı değildir, küçük Amerika hiç değildir. Ama neden bu gencecik insanlara destek olunmamıştır, neden anarşist damgası vurulmaya çalışılmıştır. Yetmemiş darağaçlarında neden asılmışlardır. Filistin’de kurtuluş mücadelesine destek vermişler bin türlü çile ile oralarda mücadeleye ortak olmuşlardır. Bir zulmün, bir işgalci gücün karşısında Filistin halkıyla birlikte mücadele etmişler, ezilen ve sömürülenlere mücadele seçeneğini gösterebilmişlerdir.

    Ve son olarak anlıyoruz ki o gün Deniz ve arkadaşlarının verdiği mücadeleler bugün hâlâ sürüyor. Ama dün olduğu gibi bugün de taş atanlar, yok etmeye çalışanlar var. İşte bu nedenle dünyanın neresinede olursa olsun ekmeğimize kan doğrayanlara karşı ortak hareket etmemiz gerekiyor. Ben Deniz ve arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum.

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