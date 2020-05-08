08 Mayıs 2020 03:59

BES İzmir Şube Başkanı Güven: Emekçilerin her alandaki kutlaması yol gösterici oldu

"1 Mayıs, tüm emekçilerin ortak umudu olarak, daha büyük meydanları doldurmadan önce bize damlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi."

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Mustafa GÜVEN
    BES İzmir Şube Başkanı
    İzmir

    Ekonomik krizin ve salgının bedelinin işçi sınıfına fatura edildiği bir süreçte 1 Mayıs işçi ve emekçilerin eşit özgür bir dünya mücadelesi için umut olmaya devam etti. 1 Mayıs’ın temsili boyutta dahi yasaklanmasını bir kenara bırakırsak birçok kamu iş yerinde, fabrikalarda hafta boyunca 1 Mayıs açıklamaları, çağrıları vb. etkinlikler gördük. BES İzmir Şubesi olarak Bornova ve Gaziemir Vergi Dairesi ve Bornova İŞKUR’da yapılan açıklamaların yanı sıra birçok işyerinde emekçiler 1 Mayıs taleplerini dile getiren videolarla kendilerini ifade ettiler. 1 Mayıs günü ise emekçilerin yoğun yaşadığı mahallelerde 1 Mayıs’ın coşkuyla ve özlemle karşılandığını gördük. Bornova’da birçok mahallede olduğu gibi Atatürk Mahallesi’nde de balkonlardan sokağa taşan coşku, mücadeleye hasret barındırıyordu.

    Emekçilerin yaşadığı her yeri 1 Mayıs yapma tutumu bize gösterdi ki 1 Mayıs’ın ifade ettiği tarihsel mücadele, yasaklara rağmen sembolik kutlamalarla sınırlı olamaz. Emekçilerin olduğu her alanı, küçük büyük demeden yoksul halkın taleplerinin fiili meşru mücadelesinin merkezleri haline getirmek sadece yasakçı tutumları boşa çıkarmak için değil geleceğin mücadelesini örmek için de (Merkezi sembolik açıklama ve etkinliklerin artık kapsayıcı olmadığı ve emekçilerden koptuğu gerçeği ile birlikte) yol gösterici ögeler taşıyordu. Pandemi nedeni/bahanesiyle meydanlarda coşku yoktu ama 1 Mayıs, tüm emekçilerin ortak umudu olarak, daha büyük meydanları doldurmadan önce bize damlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

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