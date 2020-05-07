Çin’de ihracat yüzde 3,5 arttı

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, nisan ayında ülkenin ihracatı beklentilerin tersine artış göstererek, piyasaları şaşırttı. Nisan ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Ekonomistler, Çin’de ihracatın nisanda yüzde 15'in üzerinde düşmesini beklentisindeydi. Mart ayında ihracat yüzde 6,6 azalmıştı. Nisan ayında ithalat ise yüzde 11,2 olan beklentilerin üzerinde, yüzde 14,2 azaldı. Mart ayında ithalatta düşüş, sadece yüzde 0,9 olmuştu.

Çin'in dış ticaret dengesi ise 6,35 milyar dolar fazla vermesi beklentilerini karşılamayarak, nisan ayında 4,34 milyar dolar fazla verdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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