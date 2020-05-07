“Koronavirüs salgınında birlikteyiz, göçmenlere mültecilik hakkı verilsin"

"Hepimiz Göçmeniz, Irkçılığa Hayır Platformu" koronavirüs krizinin ortasında krizin en büyük mağdurları olan göçmenlerle birlikte yaşama devam etme çağrısıyla “Türkiye’deki tüm göçmenlere Mültecilik hakkı verilsin!” diyerek imza kampanyası başlattı.

Türk Tabipleri Birliğinin verilerine göre 3000’e yakını Suriyeli toplamda 4000 kadar göçmen doktorun da koronavirüs ile mücadele ettiğini ve 2 göçmen doktorun hayatını kaybettiğini hatırlatan platform, her türlü probleme karşı göçmenlerle birlikte mücadele edildiğinin altını çizdi.

İmza kampanyasına Adalet Zemini, Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, Halklar Arası Dayanışma Köprüsü Derneği, Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır platformu, İzmir Müzisyenler Derneği, Mülteci Medyası Derneği gibi kurumların dışında Atilla Aytemur, Berrin Sevimli, Burhan Kavuncu, Evrim Kepenek, Fatma Akdokur, Fatma Örgel, Ferda Keskin, Ferhat Kentel, Gülayşe Koçak, Hidayet Şefkatli Tuksal, İslam Özkan, Jale Mildaoğlu, Mehmet Ali Devecioğlu, Mehmet Arif Koçer, Nurcan Kaya, Şenol Karakaş, Yasin Altıntaş, Yıldız Önen, Yasemin Kipkurt, Zeycan Alkış gibi isimler de destek verdi.

Metinde salgının ekonomik sonuçlarından da en çok etkilenenlerin hem Türkiyeli işçiler hem de göçmenler olduğunu altı çiziliyor. İşyerlerinin kapalı olduğu şu günlerde göçmelerinde diğer emekçiler gibi işsiz kaldığını ve Adana’da polis kurşunu ile ölen Ali Hemdan gibi kayıtsız çalıştırılan göçmenlerin en az yarısının işsiz olduğundan söz ediliyor. Yıllardır göçmenlere bir statü verilmediğini ve göçmenlerin temel haklardan yoksun bir şekilde zorla sürdürdükleri hayatlarının korona krizinde daha da kötüleştiğini belirtiliyor. Göçmenlerin mültecilik hakkı tanınmadığı için devlet yardımlarında yararlanamadıklarını, sağlık hizmeti alamadıklarını hatırlatılıyor. Tüm göçmenlere salgın süresince geçici vatandaşlık hakkı verilmesi, tedavi olma kısıtlamaları kaldırılması, devlet yardımlarından yararlanabilmeleri, en azından salgın döneminde sınır dışı edilme korkusu olmaksızın yaşayabilmeleri isteniyor. Göçmen sorununun kalıcı olarak çözümü için, tüm göçmenlere yasal bir şekilde çalışabilecekleri, korkmadan yaşayabilecekleri olanakları sağlayan, mültecilik hakkı tanınması talep ediliyor.

İmza metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Hepimiz göçmeniz sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

(HABER MERKEZİ)

Koronavirüs sürecinde 10 maddede mülteciler için acil kriz paketi

Karantina sonrası İzmir Otogarı'nda bekleyen mülteciler kaldıkları illere yollandı

Korona günlerinde mülteciler: Hem mülteci, hem kadın, hem işçi