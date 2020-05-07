07 Mayıs 2020 11:06

Osmaniye Cezaevinde gardiyan tükürüyor, revir doktoru aşağılıyor

İHD Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü İlhan Öngör,Osmaniye 2 No’lu T Tipi Cezaevinde salgına dair yeterli tedbirlerin alınmadığını ve revir doktorunun tutukluları aşağılayıcı sözler söylediğini aktardı.

Osmaniye Cezaevi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü Avukat İlhan Öngör ve HDP Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Yakup Ataş, 4 Mayıs'ta Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi idaresi ve tutuklularla görüşme yaptı. İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü Avukat İlhan Öngör, yapılan görüşmelerin ayrıntılarını ve gözlemlerini anlattı.

    MASKE VE ELDİVEN YOK

    Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cezaevi girişinde kendilerine tek kullanımlık maske verilip, tutuklularla görüşmenin kapalı olarak gerçekleştiğini belirten Öngör, tutuklular Mehmet Faruk Engin, Ahmet Aycan ve Abdulkadir Baybaras’la görüştüklerini dile getirdi. Öngör, “Genel olarak infaz koruma memurları ve askerlerin maske taktıkları gözlemlenmişse de avukat görüşüne getirilen mahpuslara maske ve eldiven verilmemiştir. Ayrıca bir kısım gardiyanların maske ve eldiven takmadıkları gözlemlenmiştir” dedi.

    “BOTLARLA GİRİP TÜKÜRÜYORLAR”

    Haftada bir ya da 10 günde bir gardiyanların dezenfekte için ilaç sıktıklarını ancak ilacın sadece merdiven girişlerine sıkıldığını aktaran Öngör, tutukluların; koğuşları kendi imkanları ile temizlediklerini, defalarca hijyen malzemelerini talep etmelerine rağmen geri dönüşün olmadığını belirtti. Öngör, şunları söyledi: "Tutuklular, gardiyanların maske ve eldiven takmadan koğuşlara girdiklerini, hatta G. ve K. isimli başgardiyanların bilerek koğuşlara gelip öksürdüğünü, tükürdüğünü, botlarla yatakların üzerine çıktıklarını, diğer gardiyanlarında hiçbir şekilde temizliğe ve hijyene özen göstermediğini ifade etmişlerdir. 10 kişilik odada 14 kişi kaldıklarını, defalarca dilekçelerle taleplerde bulunduklarını, yeni yasa dolayısıyla odaların boşalmasına rağmen koğuş değişikliğinin yapılmadığını, büyük oda taleplerinin karşılıksız bırakıldığını belirttiler. Telefon görüş haklarının haftada 2 kez 10 dakika şeklinde uygulandığını, telefon görüşü öncesi ve sonrasında herhangi bir şekilde maske ve eldiven verilmediğini, telefonların görüşmelerden sonra dezenfekte edilmediğini, herkesin sırayla telefonları kullandığını ancak hijyene ilişkin herhangi bir tedbir alınmadığını ifade ettiler."

    REVİR DOKTORUNDAN IRKÇI TAVIR

    Yemeklerin az ve kalitesinin düştüğünü, içerisinde çamur ve maydanoz lastiklerin rastlandığının tutuklularca söylendiğini anlatan Öngör, yemek dağıtanların maske ve eldiven takmadığı, ailelerinin verilen banka hesap numaralarına yatırdığı paraların hesaba düşmediğinin belirtildiğini söyledi. Öngör şöyle devam etti: "Kantinde yaklaşık 100 mililitrelik dezenfektanların 23 TL'ye satıldığını, hesaplarında para olmadığı için alamadıklarını, cezaevi yönetiminin de kendilerine dezenfekte vermediğini beyan etmişlerdir. Koğuşlarında kalıp da Kovid-19 belirtisi olan kimsenin olmadığını, diğer koğuşlarda Kovid-19 testi pozitif çıkan mahpusların olduğu yönünde herhangi bir duyum almadıklarını belirttiler. Ayrıca hasta mahpus Sabri Kaya’nın durumunun çok kötü olduğunu, defalarca kalp krizi geçirdiğini, ayrıca son olarak beyin kanaması da geçirdiğini ve son bir ay içerisinde 10'dan fazla kez hastaneye götürüldüğünü, ancak iğne ve serumdan sonra tekrar getirildiğini, Sabri Kaya’nın tedbiren ayrı koğuşa alındığını yanına Mehmet Göz isimli mahpusu refakatçi olarak bıraktıklarını beyan etmişlerdir. Görüşülen mahpusların tamamı revir doktoru F.T.'nin tavırlarının çok kötü olduğunu, özellikle yargılandıkları dosyalardan ötürü revir doktorunun ırkçılık yaptığını, sürekli azarlayıcı ve aşağılayıcı bir dil kullandığını, şikayetleri dinlemeden geri gönderildiklerini beyan etmişlerdir. Ayrıca korana salgınından bu yana revire sadece çok acil olması halinde çıkılabildiği bunun dışında revirin yasaklandığını beyan etmişlerdir. Diğer yandan mahpuslar kendilerine bu süreçte mektupların verilmediğini, özellikle Yeni Yaşam gazetesini dilekçe ile istediklerini, ancak gazete ücretinin hesaplarından kesilmesine rağmen gazetenin kendilerine verilmediğini beyan etmişlerdir."

    DOKTOR HAKKINDA İŞLEM YOK

    Öngör, tutuklular ardından cezaevi birinci ve ikinci müdürüyle heyetçe görüştüklerini söyledi. Öngör, iddialara ilişkin verilen yanıtları şöyle sıraladı: “Dezenfekte ilaçlarının paralı ve pahalı olmasının kendilerinden kaynaklanmadığını, kâr marjı koymadan mahpuslara satıldığını, ücretsiz olarak dezenfektenin verilmesinin mümkün olmadığını, koğuşların haftada 2 gün dezenfekte edildiğini, hassasiyet gösterildiğini, revir doktoru F.T. hakkında benzer şikayetlerin kendilerine sürekli geldiğini ancak; doktorun Sağlık Bakanlığı personeli olduğunu, kendi personeli olmadığı için bu konuda herhangi bir işlem yapamayacağını, bu konunun muhatabının kendisinin olmadığını, cezaevinde hiç Kovid-19 virüsü nedeniyle pozitif vakanın çıkmadığını, mahpusların parasının bankadan çekilmesi için her gün bir personelin bankaya gittiğini ve paraları çektiğini bu konuda yapılan eleştirileri kabul edemeyeceğini, yemekler konusunda şikayetlerin özellikle açık cezaevindeki mahpusların tahliye edilmeleri nedeniyle 1 hafta boyunca sıkıntılar yaşadıklarını ancak şu anda sorunun çözüldüğünü söylediler.” (Adana/MA)

    Ağır hasta tutuklu Sabri Kaya hastaneye kaldırıldı

    Ağır hasta tutuklu Sabri Kaya hastaneye kaldırıldı

    Bünyan Cezaevi’nde koronavirüs belirtileri var, test yok

    Bünyan Cezaevi’nde koronavirüs belirtileri var, test yok

    Tutuklu yakınları: Cezaevlerinde koronavirüs patlayabilir, mahpuslar serbest kalsın

    Tutuklu yakınları: Cezaevlerinde koronavirüs patlayabilir, mahpuslar serbest kalsın

    “Koronavirüs cezaevleri için büyük tehlike, gazetecilere özgürlükleri iade edilsin”

    “Koronavirüs cezaevleri için büyük tehlike, gazetecilere özgürlükleri iade edilsin”

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İBB: Askıda Fatura kampanya web sayfamıza yurt dışı kaynaklı saldırı oldu
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Öğrenmek; öğrenmesini bilmek!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Hangi normalleşme?

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Darbe marbe

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    İnsan haklarında durum
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ekonomist Dr. Murat Kubilay: Kriz, 2001 ve 2008 krizlerinin toplamından büyük olacak
    Ekonomist Dr. Murat Kubilay: Kriz, 2001 ve 2008 krizlerinin toplamından büyük olacak

    2018'de başlayan krizde 2. dalganın yaşandığını söyleyen Ekonomist Dr. Kubilay, “En geç bir yıla kadar, 2001, 2009 ve 2018 krizlerinin belki de toplamından büyük bir patlama maalesef yaşanacak" dedi.

    Tutuklu gazeteci Nedim Türfent: Ağırlaştırılmış bir izolasyon başladı
    Tutuklu gazeteci Nedim Türfent: Ağırlaştırılmış bir izolasyon başladı

    Tutuklu gazeteci Nedim Türfent, Van Cezaevinde tüm spor, etkinlik, aile-avukat ziyaretlerinin yasaklanmasıyla, ağırlaştırılmış bir izolasyonun başladığını belirtti. 

    Polis tarafından öldürülen Ali El Hemdan’ın ailesine vatandaşlık verildi
    Polis tarafından öldürülen Ali El Hemdan’ın ailesine vatandaşlık verildi

    Ceza ödememek için polis kontrolünden kaçarken öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan’ın ailesine 7 yılın ardından vatandaşlık verildi. 

    Dolar 7,24 TL'ye ulaşarak tarihi rekoronu tazeledi (7 Mayıs 2020)
    Dolar 7,24 TL'ye ulaşarak tarihi rekoronu tazeledi (7 Mayıs 2020)

    Sabah saatlerinde 7,24'e kadar çıkarak tarihi rekorunu tazeleyen dolar 7,20 lira, euro 7,80 lira, sterlin 8,93 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)
    Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    GÜNCELLENDİ
    Avukatlık kanunundaki değişiklik tasarısına barolardan tepki
    Avukatlık kanunundaki değişiklik tasarısına barolardan tepki

    Avukatlık Kanunu ve seçim sistemine ilişkin değişiklik tasarısına barolardan tepki geldi. Yapılan açıklamalarda baroların siyasi iktidar tarafından teslim alınamayacağı vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    TTB ve TMMOB'den meslek örgütlerini hedef alan Erdoğan'a: Geri adım atmayacağız
    TTB ve TMMOB'den meslek örgütlerini hedef alan Erdoğan'a: Geri adım atmayacağız

    Baro ve tabip odalarına müdahale edeceklerini açıklayan Erdoğan'a TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz cevap verdi: Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır.

    HDP Milletvekili Paylan: Milyonlar işsiz, enflasyon arttı bütçe yeniden düzenlenmeli
    HDP Milletvekili Paylan: Milyonlar işsiz, enflasyon arttı bütçe yeniden düzenlenmeli

    HDP Milletvekili Garo Paylan bütçede yapılacak düzenlemeyle 200 milyar TL’nin emekçilerin, çiftçilerin esnafın ve gençlerin desteklenmesi için kullanılmasını istedi.

    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Karikatürcüler Derneği: Ey güzel üç’ler! ardınızdan matem tutmuyoruz…
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Türkiye’de radyo yayıncılığı 93 yaşında
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    Edirne'de, 1400 yıllık Kakava ateşi koronavirüs nedeniyle sembolik yakıldı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Balkon, kentten bize düşen küçük bir açık hava
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli
    TÜPRAŞ'ta üretim bir süreliğine durdu, işçiler endişeli

    Mart ayı sonundan bu yana bir hafta günde 12 saat çalıştıklarını, bir hafta evde kaldıklarını dile getiren Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, belirsizlik nedeniyle endişeli.

    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım
    1 Mayıs'ın öğrettikleriyle daha ileri mücadeleler için kolları sıvayalım

    Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Sekreteri Sinan Uğur: Meydanlarda kutlamaların olmaması bu yılki 1 Mayıs’ta işyeri kutlamalarının da zenginliğini artırdı.

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor
    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu Denizleri andı: Anıları mücadelemize ışık tutuyor

    Dikili Emek ve Demokrasi Platformu yazılı açıklama yaparak 6 Mayıs’ı andı.

    Bağış!
    Bağış!

    Sinagogun orta halli salonuna bambaşka bir hava veriyor tavanda salınan o müthiş avize. Dikkatinizi çekmemesi olası değil! Meğer o duruşu çoğaltan bir de hikâyesi varmış!

    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı
    Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir’de anıldı

    Türkiye gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 48. yıldönümünde İzmir'in çeşitli yerlerinde anıldı.

    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane
    Philsa taşeron işçilerin primini askıya aldı: Haber bahane ayrım şahane

    Philsa (Marlboro) fabrikası, kadrolu-taşeron işçi ayrımcılığını sürdürüyor. Fabrikada primlerin askıya alındığı iddia edilirken, işçilerin yaşadığı haksızlığı Evrensel’e anlatmalarını gerekçe yaptı.