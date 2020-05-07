07 Mayıs 2020 10:45

İBB: Askıda Fatura kampanya web sayfamıza yurt dışı kaynaklı saldırı oldu

İBB Sözcüsü Murat Ongun "Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurt dışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık" dedi.

İBB'nin

İBB'nin "askıda fatura" uygulaması tanıtım görseli.

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Askıda Fatura kampanyasının web sayfasına saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

    Saldırının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Ongun, sayfayı yurt dışı erişimine kapatmak zorunda kaldıklarını aktardı.

    Ongun, ayrıca kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.

    Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık. Son durum şu şekildedir; Toplam Ödenen Fatura : 41.883, Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TL"

    "ASKIDA FATURA" UYGULAMASI NEDİR?

    İBB’nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile onlara yardımcı olmak isteyenleri buluşturmayı hedefliyor.

    askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar.

    Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyorlar.

    KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

    Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

    KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULUR?

    İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkacak olan “askıda fatura” uygulamasına tıklayıp, İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazıyor.

    İhtiyaç sahiplerinin faturalarını ödemek isteyenler ise su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabiliyor.

    Kampanya ile ilgili daha detaylı bilgiye https://askidafatura.ibb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. (HABER MERKEZİ)

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