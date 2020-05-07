Banksy’den ikinci karantina çalışması: Süper kahraman sağlık emekçisi

Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'deki Southampton General Hastanesi'ne salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını süper kahraman gibi resmettiği bir eserini hediye etti. Eserin, karantina sonrasında sağlık çalışanlarının yararına açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.

Banksy, karantina sürecinde bir esere daha imza attı. Southampton General Hastanesi'ne hediye ettiği eserde Banksy, ‘süper kahraman’ gibi resmettiği sağlık çalışanlarına çabaları için teşekkür etti.

Resimde bir çocuğun oyuncak sepetindeki Batman ve Örümcek Adam oyuncaklarını yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.

Bir de not gönderen Banksy, “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum” dedi.

Sanatçı, ‘Çığır Açan’ (Game Changer) adını verdiği eserini Instagram hesabından da paylaştı. (DIŞ HABERLER)