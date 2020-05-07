Medeni Yıldırım davasına koronavirüs ertelemesi

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Ekonomist Dr. Murat Kubilay: Kriz, 2001 ve 2008 krizlerinin toplamından büyük olacak

2018'de başlayan krizde 2. dalganın yaşandığını söyleyen Ekonomist Dr. Kubilay, “En geç bir yıla kadar, 2001, 2009 ve 2018 krizlerinin belki de toplamından büyük bir patlama maalesef yaşanacak" dedi.