Medeni Yıldırım davasına koronavirüs ertelemesi
2013'te Lice'de karakol protestosu sırasında Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi ile ilgili davanın duruşması salgın nedeniyle 22 Ekim’e ertelendi.
Fotoğraf: MA
Lice'de karakol protestosunda Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında açılan davanın 10'uncu duruşması salgın nedeniyle 22 Ekim’e ertelendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık (Hêzan) Mahallesi’nde, 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan kalekol protestosunda açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tutulan er Adem Çiftçi hakkında "olası kastla öldürme" suçlamasıyla açılan davanın 10'uncu duruşması görüldü.
14 Mayıs’ta Diyarbakır 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi beklenen duruşmanın, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Ekim tarihine ertelendiği belirtildi.
Davanın 20 Şubat tarihli duruşmada mahkemenin aldığı ara kararlar doğrultusunda sanık ve avukatlarının SEGBİS’le duruşmaya katılması beklenirken, duruşmanın avukatlara haber verilmeden görüldüğü bildirildi.
Salgın nedeniyle Hakim Savcılar Kurulu (HSK) kararları doğrultusunda ertelenen duruşmada, “Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarına müzekkere yazılarak biksi silahının tetiğine basmakla 10 adet mermi atıp atmadığı hususunda rapor istenilmesi, olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını içerir CD’nin TRT’ye gönderilerek, ses kalitesinin ileri teknoloji ile iyileştirilmesi sağlanarak CD’nin mahkemeye gönderilmesinin istenilmesi” gibi ara kararların yerine getirilmesi istendi. Mahkeme, duruşmanın ertelendiğine dair bilginin taraflara UYAP SMS yoluyla iletilmesini kararlaştırdı. (Diyarbakır/MA)
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